Погода в Краснодарском крае 11-12 января 2020 года: в регион придут дожди и потепление

Пока одни переживают из-за того, что зима на Кубани не снежная и не морозно-пушистая, другие, наоборот, радуются положительным отметкам на термометре. Интернет пестрит снимками и рассказами о том, как в Новороссийске зацвели жасмин и алыча, а в Краснодаре - подснежники, которые обычно распускают лишь в конце февраля. Синоптики успокаивают - настоящие морозы еще будут. А вот на ближайшие выходные обещают потепление.

В субботу, 11 января, в отдельных районах края ожидается дождь. Ночью и утром местами возможны туман и гололед - сотрудники ГИБДД просят водителей быть осторожными на дорогах.

- Ветер южный, юго-западный 5-10 метров в секунду, местами 11-13 метров в секунду, - сообщают «КП» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Температура воздуха ночью может опуститься до 3 градусов мороза, в юго-восточных предгорьях местами до минус 8 градусов. Днем теплее - 4-8 градусов тепла.

На Черноморском побережье 11 января без зонтиков на улицу тоже не выйдешь - осадки, правда, прогнозируют кратковременные. Ветер южный 6-11 метров в секунду, местами порывы 12-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью +2-6 градусов, днем отметки повысятся до 12 градусов тепла.

В воскресенье, 12 января, в большинстве районов Кубани может срываться снег. Местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах - гололедица. Ветер западных направлений 5-10 метро в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду.

Ночью термометр покажет +4…-1°, а днем температура будет повышаться до +7-10 градусов.

- На Черноморском побережье местами дождь, - добавляют в Краснодарском гидрометцентре. - Ветер юго-западный, западный с переходом на северо-западный, северный 6-11 метров в секунду, местами порывы 12-17 метров в секунду.. Температура воздуха ночью +4…+9°, днем +6…+11°.

В Краснодаре 11 и 12 января ночью и утром в низинах и у водоемов туман. Все выходные будут лить дожди, правда, станет заметно теплее. Ночью температура ниже нуля не опустится, а днем отметки достигнут 6-8 градусов со знаком плюс.

Ученые говорят, что для косуль и кабанов такая теплая зима - хороша. Им легче добывать еду в бесснежную погоду. Разве что зайцы страдают - «косому» сложнее маскироваться от хищников. Зато рыси и лисице это только на лапу.

КСТАТИ

В горах Краснодарского края возможен сход лавин

Спасатели просят гостей и жителей региона быть осторожными - в горах действует экстренное предупреждение, которое действует до 13 января. Тонны снега могут сорваться на высотах от 2500 метров над уровнем моря.

- В случае возникновения ЧС, звоните по телефонам 112 или 8 (861) 268-64-40, - напоминают в краевом ГУ МЧС.

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