«Железная дорога изношена!»: Прокуратура Кубани рассказала о выявленных нарушениях в Гуамском ущелье

Тепловоз и вагоны, которые ранее перевозили туристов в Гуамском ущелье, сейчас не работают - транспорт опечатан приставами. Запрет на эксплуатацию наложил суд по требованию прокуратуры.

Как выяснилось, в октябре 2019 года во время очередной экскурсии туристический поезд сошел с рельсов. Он «соскочил»в сторону скалы, потому по счастливой случайности обошлось без жертв. После этого сюда с визитом приехали работники прокуратуры и выявили множество нарушений.

В Гуамском ущелье сошел рельсов вагон с туристами 17.10.19 Видео: Ассоциации Безопасность туризма .

- Установлено, что «Апшеронск-Лагонаки» использовал арендованный тепловоз ТУ-8 и три пассажирских вагона для экскурсий, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в прокуратуре Краснодарского края. - При этом организация на провела ремонтные работы, что могло повлечь угрозу жизни и здоровью людей.

Оказалось, что узкоколейку несвоевременно обслуживали, из-за чего железная дорога оказалась изношена. Кроме того, к работе на объекте допускались лица, не прошедшие обучения мерам пожарной безопасности. А на территории комплекса не было ни одного огнетушителя, автоматической пожарной сигнализации.

- Это явилось основанием для внесения прокуратурой района представления об устранении нарушений генеральному директору предприятия, - добавляют в ведомстве.

Вскоре руководитель сообщил, что нарушения устранены. Но новая проверка показала - ничего не изменилось.

- По данному факту прокурор района обратился в Апшеронский районный суд с исковым заявлением к «Апшеронск-Лагонаки» с требованиями провести соответствующие работы по ремонту железной дороги и обеспечить имущественный комплекс системами пожаротушения, - говорят в прокуратуре Краснодарского края.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Туристический поезд в Гуамском ущелье арестовали после проверки прокуратуры

Приставы запретили эксплуатацию переданных «Апшеронск-Лагонаки» тепловоза с тремя пассажирскими вагонами, а также объектов на территории памятника природы Гуамское ущелье. В частности, домик для приезжих с пристройками и навесами, две будки обходчиков, расположенных у входа в ущелье (читайте далее)