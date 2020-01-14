В Краснодаре полицейские поставили на счетчик владельца ларьков с шаурмой

В производстве следователей Центрального округа Краснодара находится сейчас и дело в отношении оборотней в погонах, которое возбуждено в конце прошлого года. Преступление выявлено совместно с оперативными работниками УФСБ РФ по краю.

Под подозрением - два сотрудника отделения административной практики отдела миграционного контроля управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Александр Б. и Илья М. Они пришли к владельцу ларьков с шаурмой и настойчиво предлагали ему свое покровительство.

- Изначально полицейские сообщили мужчине, что у его работников-мигрантов проблемы с документами на трудовую деятельность в России, и они могут их решить за определенную сумму, - рассказывает руководитель следственного отдела по Центральному округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Иван Сенгеров. - Владелец точек общественного питания не мог в это поверить, ведь с бумагами у его сотрудников было все в порядке. Инспекторы миграционного контроля даже сообщили ему, что возбудили материал об административном правонарушении. Но могут прекратить производство, если тот передаст им 40 000 рублей и в дальнейшем будет платить каждый месяц за покровительство.

Предприниматель, у которого несколько точек по продаже шаурмы в районе Вишняковского рынка Краснодара, пошел к следователям. И меченые деньги он уже передавал под чутким контролем оперативников.

Убегая от следователей, полицейские выбросили в эту мусорку деньги. Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Передача наличности была назначена в одном из кафе города, на выходе из которого предприимчивых полицейских ждали представители правоохранительных органов.

Но деньги нашли, а подозреваемых во взятке - задержали. Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

- Когда мужчин задерживали, они пытались избавиться от денег - выбросили всю сумму в мусорку, - продолжает Иван Сенгеров. - Сейчас оба, учитывая их нынешнее сотрудничество со следствием, находятся под подпиской о невыезде. В отношении полицейских возбуждено уголовное дело по пунктам «а, б» части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»).

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