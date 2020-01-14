Ушла после боя курантов и пропала: Возбуждено уголовное дело по факту исчезновения 19-летней девушки

Загадочно исчезнувшую в станице Журавской Кореновского района 19-летнюю девушку продолжают искать. На связь с родными пропавшая не выходит уже две недели, но все же семья не отчаивается и верит - она вернется.

Напомним, 19-летняя Анна Анатольевна Матюшина (Соляникова) пропала 1 января сразу же после боя курантов в станице Журавской Кореновского района. Сюда она приехала отпраздновать с друзьями Новый год. Сама же девушка родом из Анапы - там живут ее родители.

Близкие Анны написали заявление в полицию 2 января, к поискам присоединились волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», началась доследственная проверка.

Девушку разыскивают по всему Краснодарскому краю.

- Учитывая, что девушка не намеревалась покидать место своего временного жительства и прерывать связь с родственниками, возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство», - говорит «КП» - Кубань» старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю Элла Тюкова.

О том, ссорилась ли девушка с кем-то из своих знакомых в ту ночь, информации у правоохранителей нет. Известно, что на данный момент Анна в разводе с мужем.

ВАЖНО!

Рост Анны Матюшиной 165 сантиметров, девушка среднего телосложения, у нее голубые глаза, черные длинные волосы.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Анны, просят сообщать по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.