В Краснодаре в подъезде дома зарезали мужчину

23-летнего жителя Краснодара пырнули ножом в живот в холле 17 этажа дома №89 по улице Березанской в столице Кубани. Его знакомая вызвала скорую, но спасти молодого человека не удалось – через два дня он скончался в больнице от полученной травмы

Когда следователи стали разбираться в деле, выяснилось, что парня зарезала его новая знакомая. Вместе с ней и еще одной своей подругой он отмечал Новый год в подъезде дома 4 января.

- В этой многоэтажке никто из этих людей не живет. Убитый вместе со своей подругой шел в подъезд, чтобы согреться и выпить, - рассказывает сайту «КП»-Кубань» руководитель следственного отдела по Центральному округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Иван Сенгеров. – Когда подходили к дому, на лавочке увидели 39-летнюю женщину. Они позвали ее с собой выпивать, та согласилась.

Когда троица поднялась на последний этаж, нарезали закуску (нож у них был с собой) и стали выпивать.

Здесь, в холле 17 этажа и произошло ЧП. Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

- Иди отсюда, - рявкнул парень на свою новую знакомую, когда закончился весь алкоголь.

Женщина встала, но уходить не спешила. Она взяла нож и пырнула им в живот парню.

Подозреваемая показывает, как действовала в тот день. Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Пригрозив своей собутыльнице никому не сообщать об этом, дама покинула подъезд. Та все равно вызвала скорую, хотя спасти мужчину не удалось - он скончался в больнице от нанесенных ран. А подозреваемую нашли. Ею оказалась женщина, которая уже отбывала срок за убийства и недавно освободилась. На месте ЧП она показала, как все происходило.

На следственном эксперименте подозреваемая показывает, куда наносила удары ножом мужчине. Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»), - сообщил Иван Сенгеров. – Подозреваемая задержана.

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