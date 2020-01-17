Массовое ДТП в Адыгее: из-за гололеда на дороге столкнулись 18 машин, один человек погиб

Массовая авария произошла рано утром в пятницу, 17 декабря, в Адыгеи.

- ДТП случилось около 07:00-07:20 на трассе М4 «Дон» в районе Адыгейска. Предварительно, столкнулись 15-18 автомобилей, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» начальник ОИиОС МВД по Республике Адыгея Байзет Гомлешко. - Есть информация об одном погибшем и четырех пострадавших.

Массовая авария в Адыгее Видео: t.me/nontypical.

Всех людей, получивших травму, госпитализировали в местную ЦРБ.

С самого утра соцсети пестрят фотографиями ДТП и пострадавших водителей. Как говорят очевидцы, на автомобили страшно смотреть. Огромные вмятины, разбиты стекла. У кого-то полностью разбита передняя часть машины. У одного автомобиля «смялся» пассажирский салон и багажник.

Фото: instagram.com/chp_yug

Возможными причинами массовой аварии в полиции назвали туман и гололед. А все потому, что ночью температура резко опустилась до 6 градусов мороза, на дорогах образовалась наледь.

На место массового ДТП в Адыгее выехал министр внутренних дел по Республике Адыгея.

А с полуночи начала ухудшаться видимость - в Республике такая густая пелена, что едва было видно движущийся впереди автомобиль.

Фото: instagram.com/chp_yug

На данный момент по-прежнему на дорогах гололед, туман начал оседать.

- На месте ДТП работают все экстренные службы. Кроме того, выехал министр внутренних дел по Республике Адыгея Владимир Алай, он дал команду - подтянуть несколько нарядов сотрудников ГИБДД, - добавляет Байзет Гомлешко. - Проезд по этому участку трассы не закрыт, но движение затруднено.

Фото: instagram.com/chp_yug

Сейчас сотрудники МВД регулируют поток машин на месте ДТП. Водителей, которые едут со стороны Горячего Ключа и Краснодара, просят быть осторожными.

Фото: instagram.com/chp_yug

- Не стоит совершать необдуманных маневров на проезжей части. Соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Ваша безопасность в ваших руках, - говорят автоинспекторы.

Напомним, в Краснодаре из-за погодных условий на вылет задержали несколько самолетов. В расписании из-за погодных условий произошли изменения.