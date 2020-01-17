В Краснодаре из-за погодных условий на вылет задержали несколько самолетов

17 Янв. 2020 2020-01-17T08:51:00+03:00

В Краснодаре из-за тумана на вылет задержали несколько самолетов Фото: Архив "КП"

Изменить размер текста: A A

Плотный туман в краевой столице стал причиной задержки вылета нескольких рейсов из международного аэропорта Краснодар. В расписании из-за погодных условий произошли изменения.

По данным онлайн-табло, четыре рейса в Москву авиакомпаний «Победа», «Россиия», «Арофлот» и «Сибирь» задержаны. В Санкт-Петербург воздушное судно ориентировочно отправится в 11:00. До 11:00 также задержан вылет самолета авиакомпании «Азимут» в Казань.

Как сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Краснодар, рейсы авиакомпании «Турецкие авиалинии» в Стамбул и «Аэрфолот» в Москву отменили. Один самолет находится на запасном аэродроме в Ростове-на-Дону.

Уточнить статус своего рейса можно на онлайн-табло аэропорта или в справочной службе по номеру +7 (800) 331-19-91.

Напомним, утром 15 января из-за тумана в Краснодаре на улице Калинина произошла массовая авария. На улице Калинина столкнулись сразу пять автомобилей. К счастью, обошлось без пострадавших и погибших.

ИСТОЧНИК KP.RU