2020-01-17T08:51:00+03:00
Общество

В Краснодаре из-за погодных условий на вылет задержали несколько самолетов

В расписании из-за погодных условий произошли изменения
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре из-за тумана на вылет задержали несколько самолетовВ Краснодаре из-за тумана на вылет задержали несколько самолетовФото: Архив "КП"
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Плотный туман в краевой столице стал причиной задержки вылета нескольких рейсов из международного аэропорта Краснодар. В расписании из-за погодных условий произошли изменения.

По данным онлайн-табло, четыре рейса в Москву авиакомпаний «Победа», «Россиия», «Арофлот» и «Сибирь» задержаны. В Санкт-Петербург воздушное судно ориентировочно отправится в 11:00. До 11:00 также задержан вылет самолета авиакомпании «Азимут» в Казань.

Как сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Краснодар, рейсы авиакомпании «Турецкие авиалинии» в Стамбул и «Аэрфолот» в Москву отменили. Один самолет находится на запасном аэродроме в Ростове-на-Дону.

Уточнить статус своего рейса можно на онлайн-табло аэропорта или в справочной службе по номеру +7 (800) 331-19-91.

Напомним, утром 15 января из-за тумана в Краснодаре на улице Калинина произошла массовая авария. На улице Калинина столкнулись сразу пять автомобилей. К счастью, обошлось без пострадавших и погибших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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