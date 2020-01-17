МВД: число жертв в массовом ДТП в Адыгее выросло до двух человек

Число погибших в массовой аварии в районе Адыгейска 17 января увеличилось до двух человек. Мужчина был доставлен в больницу, но от потери крови скончался.

Фото: instagram.com/01_mchs_ra

Кроме того, стало известно, что всего в аварии травмы получили 10 человек, из них госпитализированы четверо пострадавших в ДТП. Все они находятся в лечебных учреждениях Краснодара и Адыгейска. Остальных отпустили домой.

Фото: instagram.com/01_mchs_ra

- По последним данным, участниками аварии стали 25 авто, - уточняет «Комсомольской правде» - Кубань» начальник ОИиОС МВД по Республике Адыгея Байзет Гомлешко.

По данным республиканского МЧС, на месте аварии работают 23 единицы техники, 77 человек, среди которых спасатели, сотрудники ДПС, психологи.

Фото: instagram.com/01_mchs_ra

- Силами трех эвакуаторов убрано девять машин, - говорит в ГУ МЧС по Адыгее. - В управлении введен режим «ЧС», развернут оперативный штаб.

Кроме того, здесь работают министр внутренних дел по Республике Адыгея Владимир Алай, а также первый заместитель начальника ГУ МЧС по Республике Адыгея Станислав Илющенко. Развернут пункт обогрева.

На место массового ДТП в Адыгее выехал министр внутренних дел по Республике Адыгея.

- По предварительным данным, зафиксировано два очага столкновений на 1357-м километре трассы, - сообщают в пресс-службе ГК «Автодор». - В первом очаге поврежденных 11 автомобилей, во втором очаге 14 машин.

Предварительно, среди пострадавших детей нет.

Фото: instagram.com/01_mchs_ra

В ведомстве просят быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим согласно погоде и держать дистанцию.

Также известно, что следственно-оперативная группа разбирается в обстоятельствах произошедшего.

Фото: instagram.com/01_mchs_ra

По данным полиции, движение в районе массового ДТП затруднено - с самого утра здесь образовалась многокилометровая пробка. Водителей, которые едут со стороны Горячего Ключа и Краснодара, просят быть осторожными.

Напомним, массовая авария в районе Адыгейска произошла утром 17 января. Из-за сильного гололеда и густого тумана изначально столкнулись 18 автомобилей, однако позже выяснилось, что количество машин увеличилось.

Массовая авария в Адыгее Видео: t.me/nontypical.

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С самого утра соцсети пестрят фотографиями ДТП и пострадавших водителей. Как говорят очевидцы, на автомобили страшно смотреть. Огромные вмятины, разбиты стекла. У кого-то полностью разбита передняя часть машины. У одного автомобиля «смялся» пассажирский салон и багажник (читайте далее)