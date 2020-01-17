На Кубань придут крещенские морозы

В Краснодарском крае в конце января и в феврале синоптики обещают приход настоящей зимы. И пусть она по-прежнему будет практически бесснежная, лишь иногда мокрые хлопья будут покрывать свежие зеленые всходы, но тепла не предвидится. Особенно такого, к которому привыкли кубанцы.

- Температура воздуха в Крещение, 19 января, на Кубани будет плюсовой, - сообщают "КП" - Кубань" в краснодарском Росгидромете. - Но ветрено. В Краснодаре около 15 м/с будут достигать его порывы.

Оттого будет казаться, что серьезный мороз.

Не очень комфортно будет купаться в такую погоду в крещенской проруби. Однако ветер точно не станет препятствием для священного ритуала. Во всех городах и населенных пунктах Кубани места для крещенских купаний уже организованы, экстренные службы разработали график своих дежурств.

Зато сразу после Крещения, что полностью соответствует всем народным приметам, в Краснодарском крае тоже подморозит.

- Мы не можем говорить, конечно, о морозе, как в других регионах нашей страны, и слава богу, - поясняют в краснодарском Росгидромете. - Но для нашего региона - это уже довольно холодно.

Всю следующую неделю, с 20 по 26 января, на всей территории края будет царить зима. Температура воздуха не поднимется выше ноля днем, а ночью - стабильный минус.

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