2020-01-17T13:44:48+03:00
Общество

На Кубань придут крещенские морозы

Правда, ниже нуля температура будет опускаться только по ночам
Евгения ОСТРАЯ
Поделиться:
Зима не сдаст позиций до конца февраляЗима не сдаст позиций до конца февраляФото: Евгения ОСТРАЯ
Изменить размер текста:

В Краснодарском крае в конце января и в феврале синоптики обещают приход настоящей зимы. И пусть она по-прежнему будет практически бесснежная, лишь иногда мокрые хлопья будут покрывать свежие зеленые всходы, но тепла не предвидится. Особенно такого, к которому привыкли кубанцы.

- Температура воздуха в Крещение, 19 января, на Кубани будет плюсовой, - сообщают "КП" - Кубань" в краснодарском Росгидромете. - Но ветрено. В Краснодаре около 15 м/с будут достигать его порывы.

Оттого будет казаться, что серьезный мороз.

Не очень комфортно будет купаться в такую погоду в крещенской проруби. Однако ветер точно не станет препятствием для священного ритуала. Во всех городах и населенных пунктах Кубани места для крещенских купаний уже организованы, экстренные службы разработали график своих дежурств.

Зато сразу после Крещения, что полностью соответствует всем народным приметам, в Краснодарском крае тоже подморозит.

- Мы не можем говорить, конечно, о морозе, как в других регионах нашей страны, и слава богу, - поясняют в краснодарском Росгидромете. - Но для нашего региона - это уже довольно холодно.

Всю следующую неделю, с 20 по 26 января, на всей территории края будет царить зима. Температура воздуха не поднимется выше ноля днем, а ночью - стабильный минус.

КСТАТИ

Где купаться на Крещение в Краснодаре в 2020 году

Крещение 2020 в Краснодаре пройдет в ночь на 19 января (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Если вы подкатываете к официантке, бармен может вам плюнуть в напиток»: Сотрудница баров и ресторанов рассказала о закулисье своей работы
Девушка откровенно поделилась, кого из посетителей называют «марамой», занимаются ли они интимом на работе, почему их бесят мамочки и как относятся к москвичам
Новости 24
Кубань ждет инвестиции в сельское хозяйство из Германии
Краснодарский гаишник, попавшийся на взятке, заключен под стражу
В Краснодаре модернизируют две школы
Самолет из Краснодара в Москву экстренно сел в аэропорту Шереметьева
Пять игроков «Локомотива-Кубани» вызваны в сборную России на отборочные матчи Евро-2021
Имущество ФК «Кубань» выставлено на торги за 450 млн рублей
ВТБ первым в России запустил видеобанкоматы
На Кубани ищут сведения о девушках, которые уходили на фронт из станицы Усть-Лабинской
Число пострадавших в массовой аварии в Адыгее увеличилось до 12
«Ростелеком» обновляет защиту клиентов от DDoS-атак
Пустующие постройки на Утрише продали за 50,6 млн рублей
Премьерные показы фильма о «Золотом кольце Боспорского царства» стартуют в феврале
В Краснодаре из-за тумана на вылет задержано 10 авиарейсов
На Кубани около 3 тысяч полицейских обеспечат общественный порядок во время празднования Крещения
В Новороссийске разыскивают напавшего на инкассаторов мужчину, который похитил почти 3 миллиона рублей
На Кубани легковушка влетела в большегруз
В Краснодарском крае в отношении сотрудников минсельхоза возбуждено еще одно уголовное дело
В Краснодаре откроют именные эмблемы Леонарда Гатова и Георгия Гараняна
В Краснодаре на улице Ковалева запретят стоянку и остановку авто
В Краснодаре аэропорт перешел на особый режим приема рейсов
В Краснодарском крае умер сотрудник прокуратуры
На Кубани работы по программе формирования комфортной городской среды планируют завершить осенью
В Краснодаре на улице Новороссийской после ДТП загорелся автомобиль
В Краснодаре мужчина украл из салона грузовика автомобильные инструменты
На Кубани охрана Минтранса обеспечит безопасность двух новых объектов
В Мостовском районе пьяный мужчина избил 3-летнюю падчерицу
В парке «Ривьера» сделают современное арт-пространство
На Кубани росгвардейцы обеспечат правопорядок в период празднования Крещения
Краснодар присоединится к Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб»