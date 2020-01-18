2020-01-18T00:24:54+03:00
Общество

На Кубани 14 февраля поженятся 252 пары

А в красивые даты планируют сыграть свадьбу 61 пара
Евгения СОРОКА
Поделиться:
В зимней свадьбе свои прелести.В зимней свадьбе свои прелести.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

2020-й год влюбленные ждали долго - в нем много красивых дат, занять которые и мечтают многие пары. В феврале их сразу три - 2 февраля (2.02.2020), 20 февраля (20.02.2020) и 22 февраля (22.02.2020). Считается, что они сулят удачу и успех брачующимся.

В столице специально для молодоженов столичные загсы перейдут на особый режим работы. А вот в Краснодарском крае это не планируется. Потому зарегистрировать свой брак в воскресенье, 2 февраля, и в предпраздничный день, 22 февраля, жители Кубани не смогут.

Однако нашлись желающие оформить свои отношения в четверг, 20 февраля. По данным Управления ЗАГС Краснодарского края, на этот день принято 61 заявление.

Еще одна красивая дата, которая манит голубков, - День святого Валентина. Несмотря на католическую принадлежность праздника, парочки на Кубани делают ставку на то, что союз, заключенный именно в этот день, будет крепким и долговечным. 14 февраля в крае официально появятся 252 новые семьи. Но какого-то свадебного бума работники ЗАГС не наблюдают.

Стоит сказать, что немало желающих заключить брак и 1 февраля. Большинство пар, правда, руководствуются тем, что в этот день можно максимально сэкономить на свадьбе - для молодоженов делают солидные скидки. В первую субботу февраля марш Мендельсона услышат 201 пара на Кубани.

Следующая удачная дата ожидается на Красную горку, которая в этом году выпадает на 26 апреля. Вот только этот день - воскресенье, и, скорее всего, зарегистрировать свой брак получится только в субботу.

Какие еще красивые даты впереди?

10.10.2020

20.10.2020

11.11.2020

12.12.2020

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новороссийске поженились Джокер и Харли Квинн

Джокер и Харли Квинн - именно в таких необычных образах перед гостями предстали влюбленные в Новороссийске, чем вызвали фурор. Причем не только в городе, но и в Сети, где появился ролик с торжественной церемонии в загсе (читайте далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Если вы подкатываете к официантке, бармен может вам плюнуть в напиток»: Сотрудница баров и ресторанов рассказала о закулисье своей работы
Девушка откровенно поделилась, кого из посетителей называют «марамой», занимаются ли они интимом на работе, почему их бесят мамочки и как относятся к москвичам
Новости 24
В Новороссийске задержали мужчину с N-метилэфедроном
На Кубани в прошлом году выпили водки на треть больше
В Усть-Лабинском районе три человека погибли в результате лобового столкновения
В Щербиновском районе рыбак получил два года условно за браконьерство
В Краснодарском крае восстанавливают рынки
Анна Нетребко прогулялась по Краснодару в голубой шубе
В любой момент могла рухнуть: на Кубани возбудили уголовное дело о приемке аварийной школы
МВД Адыгеи: В массовое ДТП попали 34 автомобиля
Кубань ждет инвестиции в сельское хозяйство из Германии
Краснодарский гаишник, попавшийся на взятке, заключен под стражу
В Краснодаре модернизируют две школы
Самолет из Краснодара в Москву экстренно сел в аэропорту Шереметьева
Пять игроков «Локомотива-Кубани» вызваны в сборную России на отборочные матчи Евро-2021
Имущество ФК «Кубань» выставлено на торги за 450 млн рублей
ВТБ первым в России запустил видеобанкоматы
На Кубани ищут сведения о девушках, которые уходили на фронт из станицы Усть-Лабинской
Число пострадавших в массовой аварии в Адыгее увеличилось до 12