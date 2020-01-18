На Кубани 14 февраля поженятся 252 пары

2020-й год влюбленные ждали долго - в нем много красивых дат, занять которые и мечтают многие пары. В феврале их сразу три - 2 февраля (2.02.2020), 20 февраля (20.02.2020) и 22 февраля (22.02.2020). Считается, что они сулят удачу и успех брачующимся.

В столице специально для молодоженов столичные загсы перейдут на особый режим работы. А вот в Краснодарском крае это не планируется. Потому зарегистрировать свой брак в воскресенье, 2 февраля, и в предпраздничный день, 22 февраля, жители Кубани не смогут.

Однако нашлись желающие оформить свои отношения в четверг, 20 февраля. По данным Управления ЗАГС Краснодарского края, на этот день принято 61 заявление.

Еще одна красивая дата, которая манит голубков, - День святого Валентина. Несмотря на католическую принадлежность праздника, парочки на Кубани делают ставку на то, что союз, заключенный именно в этот день, будет крепким и долговечным. 14 февраля в крае официально появятся 252 новые семьи. Но какого-то свадебного бума работники ЗАГС не наблюдают.

Стоит сказать, что немало желающих заключить брак и 1 февраля. Большинство пар, правда, руководствуются тем, что в этот день можно максимально сэкономить на свадьбе - для молодоженов делают солидные скидки. В первую субботу февраля марш Мендельсона услышат 201 пара на Кубани.

Следующая удачная дата ожидается на Красную горку, которая в этом году выпадает на 26 апреля. Вот только этот день - воскресенье, и, скорее всего, зарегистрировать свой брак получится только в субботу.

Какие еще красивые даты впереди?

10.10.2020

20.10.2020

11.11.2020

12.12.2020

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