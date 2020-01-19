Подготовительные курсы для абитуриентов 2020 в Краснодаре: сколько стоит и где записаться

До ЕГЭ осталось меньше полугода. Пока будущие выпускники выбирают, по каким предметам будут сдавать экзамены, родители ищут подготовительные курсы для своего чада. Подобные групповые занятия организовывают во многих университетах Краснодара. Записаться на них еще не поздно. «КП» - Кубань» узнала, по каким предметам можно себя «подтянуть» и сколько стоят подготовительные курсы для абитуриентов 2020 в Краснодаре.

КОНКРЕТНО

Кубанский государственный аграрный университет

В университете проходят занятия по математике, русскому языку, физике, химии, биологии, истории, обществознанию, информатике.

- Выпускники могут записаться на 4-месячный курс - он проходит с февраля по май. В группах занимаются по 5-7 человек. Сами занятия проходят в будние дни по 1,5 часа, - рассказывают в университете. - В мае можно будет попасть на одномесячный курс для подготовки к вступительным испытаниям. Занятия проходят, как правило, с понедельника по пятницу. Группы формируют в мае.

Адрес: ул. Калинина, 13, корпус факультета защиты растений, каб. 318.

Телефон: 8 (861) 221-58-17.

Каждый предмет стоит 7500 рублей. По итогам абитуриенты сдают репетиционный ЕГЭ - он входит в стоимость.

Если же вы хотите лишь проверить свои знания, то можно записаться только на тестирование. Стоимость одного сеанса тестирования - 500 рублей. Попасть на пробный экзамен можно с марта 2020 года.

Кубанский государственный технологический университет

В этом вузе преподаватели смогут подготовить одиннадцатиклассников к ЕГЭ по математике, русскому языку, физике, химии, обществознанию, истории, информатике.

С 1 февраля по май стартует курс обучения, объем 60 часов. Стоимость - 11 тысяч рублей.

С 1 апреля начнется интенсивный курс, который продлится месяц. Объем 24 часа. Стоимость - 6 500 рублей.

- При прохождении полного курса обучения, выдается сертификат, который будет предоставлять преимущество при поступлении (при равенстве баллов - Авт.), - уточняют в университете.

Адрес: ул. Московская, 2.

Телефон: 8 (861) 255-25-32.

КСТАТИ

В КубГТУ начался цикл бесплатных воскресных лекториев по предметам вступительных испытаний в вуз. Занятия проходят с 10:00 до 13:00 в учебном корпусе КубГТУ на улице Красной, 135. Посещение бесплатное.

Все интересующие вопросы можно задать по телефону: 8 (861) 274-65-71.

Кубанский государственный университет

Выпускники могут записаться на индивидуальную подготовку либо посещать занятия в маленьких группах (2-3 человека). Они стоят 1058 рублей за академический час по каждому предмету.

Кроме того, можно пройти пробный экзамен. Тестирование проводится по воскресеньям, начало – в 11:00. Стоимость ЕГЭ – 530 рублей, ОГЭ – 300 рублей.

Адрес: ул. Ставропольская, 149.

Телефон: 8 (861) 219-95-30.

Краснодарский государственный институт культуры

В учебном заведении проходят занятия по творческим направлениям:

- «Рисунок. Живопись. Композиция» - 30 тысяч рублей за 3 занятия в неделю с февраля по май;

- «Вокальное искусство» - 50 тысяч рублей на тех же условиях;

- «Режиссура любительского театра» - 44800 рублей за 1 занятие в неделю с февраля по май;

- «Актерское искусство» - 44800 рублей за 1 занятие в неделю с октября по май. Если поступать сейчас, то перерасчет за пропущенные месяцы делать не будут;

- «Режиссура кино и телевидения. Кинооператорство. Продюсерство.» - 40 тысяч рублей за еженедельные занятия по воскресеньям с февраля по июнь;

- «Музыкально - теоретические дисциплины» - 30 тысяч рублей за еженедельные занятия по субботам с февраля по июнь;

- «Сольфеджио и теория музыки» - 15 тысяч рублей за еженедельные занятия с февраля по июнь;

- «Основы музыкальной звукорежиссуры» - 30 тысяч рублей на тех же условиях;

- «Классический танец. Народно-сценический танец» - 40 тысяч рублей за ежедневные уроки в течение месяца. Курс начинается с 1 июня.

Кроме того, в вузе есть подготовительные курсы по истории, обществознанию, литературе и русскому языку. Их проводят для абитуриентов, имеющих диплом СПО и поступающих на заочную форму обучения. Стоимость - 15 тысяч рублей. Занятия, которые будут проходить трижды в неделю, стартуют с 1 июня и продлятся месяц.

Адрес: ул. им. 40-летия Победы, 33

Телефон: 8 (861) 257-76-28

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