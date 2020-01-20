Жители били тревогу, а чиновники не реагировали: прокуратура нашла виновных в плохом состоянии Суджукской лагуны

Жители Новороссийска и местные экологи били в рынду несколько месяцев. Люди писали письма во все инстанции, чтобы те, кто должен следить за стоянием памятника природы – Суджукской лагуны, наконец обратили на нее внимание. Дело в том, что проран – это перешеек, который соединяет озеро Соленое с Черным морем, оказался засыпан галькой. И вода из озера несколько месяцев не выходила в море, а значит, могла случиться экологическая катастрофа. Открытый проран – это очень важно для нереста рыбы. Она не может выйти из озера в море, пока этот канал зарыт галькой. Кроме того, под угрозой могла быть и зимовка птиц. На Суджукскую лагуну прилетают птицы, в том числе и те, которые занесены в Красную книгу. Для них тут идеальные условия - нет сильных ветров, есть тростниковые заросли и пища. Если не открыть проран, птицам нечего будет есть, и популяция рыбы может сократиться.

Еще осенью прошлого года активисты написали жалобу в Природоохранную прокуратуру. А в начале января уже этого года вышли с лопатами на Суджукскую лагуну и сами разрыли проран. Работали несколько дней.

8 января активисты разрыли своими силами проран на Суджукской лагунеФото: СОЦСЕТИ

- Если Суджукская лагуна будет соединена с морем и у нее будет хороший водообмен, то у жителей 14-15-16 микрорайонов и поселка Алексино всегда будет этот кусочек природы, на котором люди могут, выйдя из своих каменных джунглей, пройтись по берегу моря, покупаться, подышать воздухом, позаниматься спортом и с детьми, - говорят активисты. - В этих новых районах для отдыха и прогулок почти нет места. Доступна только Пионерская роща, на которую уже как несколько лет идет большая рекреационная нагрузка. Если проран будет закрыт большую часть года, то лагуна будет быстро заиливаться, зарастет камышами и начнет все больше и больше вонять.

Жители Новороссийска разрыли проран лопатамиФото: СОЦСЕТИ

И вот просьбы активистов были услышаны. Прокуратура провела проверку. Выяснилось, что отвечать за проран будет Министерство природных ресурсов.

- Природоохранной прокуратурой выявлены нарушения законодательства при управлении и контроле за памятником природы «Суджукская лагуна», - сообщил сайту «КП»-Кубань» старший помощник прокурора Краснодарского края Антон Лопатин. - Азово - Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку в деятельности министерства природных ресурсов края и находящегося в его ведении учреждения - «Управление особо охраняемых природных территорий» края». Установлено, что контролирующими органами не обеспечивалось поддержание прорана, соединяющего озеро Соленое и Черное море, в открытом состоянии в целях обеспечения прохода и нагула рыбы, а также вскрыты факты невнесения в акты обследований данных об имеющихся нарушениях.

Теперь озеро Соленое соединено с моремФото: СОЦСЕТИ

В итоге ведомство направило представление в адрес министра природных ресурсов края, в котором говорится о том, что необходимо устранить все нарушения. Прокуратура дала на это ровно месяц.

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Если гальку не убрать, птицы и рыба погибнут: жители Новороссийска с ведрами и лопатами вышли расчищать проран в Суджукской лагуне

Экологи и активисты Новороссийска обеспокоены состоянием Суджукской лагуны - памятника природы, где растут редкие растения, гнездятся более 100 видов птиц, двадцать из которых - занесены в Красную книгу. Дело в том, что проран (часть русла реки, которая соединяет озеро Соленое с Черным море) оказался засыпан галькой. Камни нанесло сюда ветрами. Из-за этого мальки рыбы из озера не могут попасть в море, а перелетным птицам, которые обычно прибывают в Суджукскую лагуну на зимовку, нечем будет питаться. Местные жители не раз обращались и к новороссийским чиновникам, и в минприроды, чтобы там обратили внимание на сложившуюся ситуацию и расчистили проран, который занесло еще весной. Но работы на этом участке так и не начались. Поэтому несколько жителей Новороссийска взяли ведра и лопаты и сами решили открыть проран (продолжение)