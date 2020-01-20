Жители Мезмая очерняют директора школы, рядом с которой сирота срубил дерево

«КП»-Кубань» следит за расследованием уголовного дела, заведенного на 24-летнего сироту Василия Попкова из поселка Мезмай, что в Апшеронском районе. Еще в марте прошлого года парень срубил два сухостоя, один из которых все же оказался едва живой ольхой. На Василия завели уголовное дело за незаконную рубку деревьев в крупном размере (часть 2 статьи 260 УК РФ) со штрафом в 66 тысяч рублей.

Мезмайцы же отрицают вину Василия и говорят, что парень ничего не рубил. Они уверены в том, что деревья рухнули от старости в период, когда на поселок обрушился сильный ветер. И винят школу в том, что директор вовремя не занялся этим вопросом.

Директор единственной в населенном пункте школы №27 Александра Филиппова в эксклюзивном интервью «КП»-Кубань» рассказала, что такого сильного ветра, как описывают в соцсетях, в действительности не было.

– Сейчас пошла волна какого-то негатива в мою сторону, – говорит Александра Владимировна. – Сочиняют, что упавшие деревья лежали чуть ли не у входа в школу, что дети с учителями разгребали эти завалы… Ничего этого не было, на территории нашей школы не растут деревья. А площадка, где произошел инцидент, просто прикреплена к нам, это обычный пустырь.

Площадка, где произошел инцидент, просто прикреплена к школе, это обычный пустырь.

По словам директора, школьный участок огорожен забором, везде имеются тротуары и никакой двор от валежника и веток Василий Попков не очищал.

– Общественность нападает на директора, – говорит родительница Надежда Сумская. – Деревья находились за территорией школы, Александра Владимировна (Филиппова – прим.ред.) не имеет к этому случаю никакого отношения. Она всегда была на стороне детей, и Васи в том числе. Невиновного человека обвиняют!

В Мезмае уже кто-то распустил слух, что директора собираются уволить. Однако эту информацию Александра Филиппова опровергла.

– Мне звонили из управления образования, я рассказала все как есть, сплетни собирать не намерена. Я готова и на суде встать и сказать, как было, и что к этой истории школа не причастна.

Сама же Ольга Лабузова, опекун 24-летнего Васи, в данной ситуации на стороне директора. Она считает, что к разборкам Филиппова не имеет никакого отношения. А то, что директор сообщила о происшествии правоохранителям, это ее юридический долг, так как территория, где росли гнилые деревья, закреплена за школой.

– Да, директор выступает свидетелем обвинения. Но ей начали на электронную почту всякие гадости присылать, в соцсетях пишут ложную информацию. Началась какая-то травля, – рассказала «КП»-Кубань» опекун. – Если бы она не попросила полицейских разобраться в ситуации, то ее бы призвали к ответственности. Она всячески нам с Васей помогает. Выдает справки, характеристики. А в ответ от жителей – гонения какие-то. Во дворе школы всегда чисто, а обвиняют в том, что пройти невозможно, что вход в школу был завален, хотя этого не было.

Двор от валежника и веток Василий Попков не очищал.

Сама же директор переживает из-за того, что весь этот процесс разбирательства отвлекает ее от работы. Александра Филиппова надеется, что 22 января на судебном заседании прокуратура поддержит ходатайство администрации и уголовное дело закроют.