2020-01-21T09:51:05+03:00
Происшествия

Погорел на взятке в своем кабинете: Заммэру Майкопа предъявили обвинения

Михаил Галушко проходит сразу по четырем эпизодам дела
Евгения СОРОКА
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Заместитель главы Майкопа Михаил Галушко сейчас арестован. Фото: maikop.ruЗаместитель главы Майкопа Михаил Галушко сейчас арестован. Фото: maikop.ru
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Заместителю главы Майкопа Михаилу Галушко, который попался на взятке, предъявили официальные обвинения, причем сразу по четырем эпизодам.

- Речь идет о получении взятки за незаконные действия (бездействие), в том числе с вымогательством взятки в крупном размере и особо крупном размере, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК РФ по Адыгее. - Кроме того, он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.

Стоит сказать, что именно на одном из эпизодов чиновник, курировавший в мэрии ЖКХ и благоустройство города, и погорел. Произошло это в конце марта 2019 года в собственном кабинете заммэра.

- По версии следствия, обвиняемый во время личного приема получил от местной жительницы 90 тысяч рублей, - сообщали в управлении Следственного комитета России по Адыгее.

Эти деньги были взяткой за помощь в решение вопроса, которая по сути является противозаконной. Стоит сказать, на сайте городской администрации сказано, что под контролем замглавы находился ряд муниципальных предприятий: «Майкопские тепловые сети», «Майкопводоканал», «Майкопское троллейбусное управление», «Банный комплекс» и «Специализированные стоянки».

Сразу после этого на чиновника завели уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки должностным лицом». А через несколько дней - арестовали. До суда он будет находиться под стражей.

Согласно сведениям о доходах, за 2018 год заместитель главы Майкопа заработал 718 тысяч рублей. В его собственности - земельный участок под ИЖС и дом площадью 133 квадрата. Также у него есть три гаража, но судя по документу машины нет. Зато в пользовании чиновника - гидроцикл. А вот у его супруги три земельных участках под личное подсобное хозяйство, еще один участок под ИЖС, дом и три нежилых здания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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