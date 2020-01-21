Новый этап в карьере: Александр Кокорин перешел в «Сочи» до конца сезона 19/20

Футбольный клуб «Сочи» объявил об аренде нападающего «Зенита» Александра Кокорина. Он будет выступать в составе южан до конца сезона. Впереди у сочинцев 12 матчей премьер-лиги.

- Александр Кокорин на правах аренды будет выступать за «Сочи» до конца сезона РПЛ 2019/20, - сообщил «Сочи» в своем твиттере.

ФК "Сочи" объявил об аренде Александра Кокорина

После 18 туров «Сочи» занимает последнюю строчку в турнирной таблице, имея в активе три победы и всего 15 очков. В межсезонье команду возглавил Владимир Федотов, который до этого работал в «Оренбурге».

«Зенит» лидирует в чемпионской гонке, набрав 45 очков после 19 туров, что на 10 баллов больше, чем у идущего вторым «Краснодара».

КОНТРАКТ КОКОРИНА С «ЗЕНИТОМ»

Пока Александр Кокорин находился в колонии, его контракт с «Зенитом» истек, однако в сентябре клуб предложил нападающему новое соглашение, которое было подписано до конца сезона 2019/20. Сразу после освобождения28-летний футболист прошел медосмотр и приступил к тренировкам с «Зенитом».

Вместе с «сине-бело-голубыми» Кокорин находится на первом зимнем сборе в Катаре, но теперь ему предстоит путь в Турцию, где «Сочи» готовится к сезону.

Второй сбор «леопардов» начнется 27 января. С этого дня нападающий присоединится к своей новой команде. Кокорин будет выступать за «Сочи» как минимум до 17 мая.

КОГДА КОКОРИН ВЫЙДЕТ НА ПОЛЕ

Ближайший официальный матч «Сочи» проведет 1 марта против тульского «Арсенала». Александр Кокорин сможет принять участие в этом матче. Вероятно, эта игра станет для него первой после тюремного срока за драку в центре Москвы.

Тем временем, Павел Мамаев, отбывавший наказание вместе с Кокориным, готовится к сезону в составе «Ростова».

КСТАТИ

Кокорин выступал за «Зенит» с начала 2016 года по октябрь 2018. В составе сине-бело-голубых он провел 92 матча и забил 34 мяча. Вместе с командой Александр становился чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка России. В зимнее трансферное окно его кандидатурой интересовался голландский «Фейеноорд».

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Прикрутите стулья!»: Реакция болельщиков на переход Кокорина в «Сочи»

Теперь же Кокорину придется помогать «Сочи» выбираться со дна турнирной таблицы – его новая команда идет на последнем месте. Клуб объявил новость об аренде Кокорина в социальных сетях, представляем первую реакцию болельщиков (подробности)