2020-01-21T12:26:05+03:00
Спорт

«Прикрутите стулья!»: Реакция болельщиков на переход Кокорина в «Сочи»

Для многих новость стала неожиданной
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Александр Кокорин перешел в "Сочи" Фото: ФК "Зенит"Александр Кокорин перешел в "Сочи" Фото: ФК "Зенит"
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Утром вторника стало известно, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин продолжит карьеру в «Сочи», куда он переходит до конца сезона на правах аренды. У многих болельщиков эта новость вызвала недоумение, ведь руководство «сине-бело-голубых» не раз выказывало поддержку футболисту, отбывшему срок за драку в центре Москвы.

Теперь же Кокорину придется помогать «Сочи» выбираться со дна турнирной таблицы – его новая команда идет на последнем месте. Клуб объявил новость об аренде Кокорина в социальных сетях, представляем первую реакцию болельщиков.

Фанаты «Сочи» обрадовались такому развитию событий.

Evgeniivolodin: А мне нравится. Срок заключения и Стрельцов в свое время мотал. Кокорин талантливый парень. И его способности явно не будут лишними для клуба, спасающегося в «премьерке». Вот только неужели Мостовой теперь сзади на краю пропишется?!

dzhabrail_tseev: Посмотрим, главное чтобы пользу команде принёс. Если вытащит команду с последнего места, значит все правильно. Игрок-то хороший!

А вот у болельщиков «Зенита» эмоции полярные, кто-то хотел увидеть возвращение Кокорина, другие считают, что он еще не готов к игре за первую команду.

Максим Вадимов: Когда у руководства есть выбор между Малкомом, Дзюбой и Дриусси или зеком Кокориным который год отсидел в тюрьме. Я полностью согласен с руководством Зенита. Я не уверен что он даже в «Сочи» выиграет конкуренцию у Карапетяна.

tasha77m: Вообще странно, и для чего столько пиарили Коку на этих сборах, только для того чтобы пристроить в Сочи...

Наталия Чеканина: Теперь я люблю Сочи, а не Зенит, еще бы Азмуна в Сочи перебросить

Не обошлось и без шуточек про нападающего Антона Заболотного, который перешел из «Зенита» в «Сочи» и снова встретится с конкурентом за место в стартовом составе.

ildarinho10: Где-то щас один Заболотный занервничал

Андрей Думчев: А как же Мамаев? Обязательно нужно для комплекта

И, конечно же, шутки про стулья:

ed: Кафе и рестораны прячьте стулья, Кокорин идет...

berserkerr89: Кокорин в Сочи. Официально. Тревога всем заведениям курорта. Срочно прикрутить стулья

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Вместе с «сине-бело-голубыми» Кокорин находится на первом зимнем сборе в Катаре, но теперь ему предстоит путь в Турцию, где «Сочи» готовится к сезону.

Второй сбор «леопардов» начнется 27 января. С этого дня нападающий присоединится к своей новой команде. Кокорин будет выступать за «Сочи» как минимум до 17 мая (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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