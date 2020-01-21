«Как сквозь землю провалился!»: в Армавире мальчик, насильно отправленный в реабилитационный центр, пропал

Эта жуткая картина, произошедшая у стен частной школы в Армавире, навсегда врезалась в память 36-летнему Юрию Тупикову. В конце декабря по решению суда бывшая жена сорвала сына - 8-летнего Ваню - с уроков и увела рыдающего мальчика в машину. Тем временем приставы держали отца и дедушку, пытавшихся этому помешать. Ребенок сопротивлялся, плакал и вырывался - от криков ребенка «хочу к папе!» мороз по коже. Но женщина была непоколебима.

В Новокубанске ребенка силой забрали у отца.

А началось все в 2014 году, когда Юрий развелся с 34-летней женой Оксаной. Супруги обратились в суд. Фемида постановила - ребенка (на тот момент ему было всего 3 годика) оставить с мамой. Ваня виделся с обоими родителями.

Дедушка мальчика, заточенного в реабилитационный центр об инциденте.

Но, когда мальчику исполнилось шесть, Юрий стал замечать, что сын начал вдруг горбатиться, заикаться во время разговора, рот начал кривить. Мужчина позвонил бывшей жене и сказал, что хочет заняться лечением сына. Но, по словам Юрия, мать мальчика отказалась. Вопреки требованию Оксаны вернуть Ваню. Мужчина после очередного свидания оставил сына у себя и стал заниматься его здоровьем.

На занятиях в школе ребенок не появляется с конца декабря.

Женщина обращалась во все инстанции, чтобы мальчика забрали у отца и вернули ей. Суд неоднократно становился на ее сторону, но, по словам отца ребенка, Ваня ни в какую не хотел идти к родной матери. Так прошло два года.

Драматическая развязка случилась в конце декабря 2019-го, когда мальчика забрали из школы накануне утренника и заточили в Краснодарский реабилитационный центр. Сменить место жительства Вани потребовала... мать. Женщина была уверена, что с мальчиком должны хорошенько поработать психологи и убедить его, что дом у него один - квартира мамы.

С сыном Юрий толком и не виделся - сотрудники центра не разрешали к нему приближаться.

- Я не лишен родительских прав, но увидеться с Ваней не мог! К нему просто не подпускали, - говорит отец Вани.

Связь с Ваней мужчина поддерживал только по телефону. Но в один из дней мальчик, как сквозь землю провалился.

- Он перестал отвечать на звонки, телефон его выключен. В центре мне сказали, что сына госпитализировали вместе с мамой. Я подумал, что ему стало плохо, потому что Ваня накануне жаловался на свое самочувствие. Но в больнице мне сказали, что у них его нет, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» Юрий Тупиков. - Самое ужасное - то, что я абсолютно не знаю, где они с матерью находятся. В школу он не ходит, причем с конца декабря. При этом из учебного заведения его документы никто не забирал, а значит в другую школу его не переводили. Да и не хотелось бы - сын учится в частной школе, за которую я плачу, делает успехи. Телефон Оксаны и ее матери выключены. Потому я заявил о пропаже сына в полицию Краснодара. Около двух лет мы с Ваней лечились от неврологии, о том, в каком он состоянии сейчас, страшно представить.

Соседи говорят, что мальчика забрала мама.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», правоохранители выезжали домой к матери - соседи сказали, что женщина не так давно съехала вместе со своими детьми (Ваней и вторым ребенком в новом браке - Авт.). Свой новый адрес никому не оставила. А мать Оксаны лично заявила участковому, что никому не будет раскрывать новое место жительства дочери.

Розыск ребенка продолжается. Отец мальчика Юрий Тупиков просит всех неравнодушных помочь в поисках Ивана. В ближайшее время он собирается написать еще одно заявление, на этот раз в Следственный комитет.

Видеообращение Юрия Тупикова с просьбой помочь найти сына.

КОММЕНТАРИЙ АДВОКАТА

- Без преувеличения ребенок сейчас находится в опасном положении. У мальчика нервное истощение на фоне стрессовых ситуаций, которых у мальчика за последнее время было немало, - говорит «КП»-Кубань» адвокат Юрия Ян Митюрев.

Не на пользу ему шли и визиты в дом к отцу матери с приставами. Женщина со служителями порядка наведывались часто. Вот только ребенку, считают близкие, сложно объяснить, что люди в форме с оружием пришли с добрыми намерениями - это их работа.

Ко всему прочему судебно-медицинская экспертиза показала, что отношение ребенка к матери негативное. Согласно документам, понятие «мама» у мальчика ассоциируется с врагом, испугом, страхом, одиночеством, эмоциональный контакт с ней отсутствует.

- Данное отношение Ивана к матери связано с игнорированием матерью потребностей ребенка, - написано в заключении.

Эксперт посчитал опасным помещение мальчика в реабилитационный центр. Но, похоже, его мнение проигнорировали.

Заключение эксперта.

- Также хотелось бы отметить, что ранее детский омбудсмен говорила, что в «реабилитационный центр мальчика отправили для налаживания детско-родительских отношений. Агрессивное злоупотребление отцом родительскими правами значительно более разрушительно, чем то, что сделала мама.» Я думаю, что здесь уполномоченного по правам ребенка ввели в заблуждение. В итоге все привело к событиям, совершенно противоположным — местонахождение ребенка неизвестно, как и его состояние здоровья, - добавляет адвокат в области семейного права Ян Митюрев. - Был также комментарий, что права ребенка будут полностью защищены. Но вышло иначе.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

«Я хочу к папе!»: на Кубани женщина отсудила сына у отца и заточила в реабилитационный центр

Последние пять дней 36-летний житель Новокубанска Юрий Тупиков осаждает стены Краснодарского реабилитационного центра, где находится его 8-летний сын Ваня. Мальчика забрали у отца по решению суда и после ужасного расставания ребенок до сих пор приходит в себя (читайте далее)