С 1 февраля школы Кубани начинают прием документов в первый класс

Школы Краснодарского края открывают двери для родителей будущих первоклассников. С 1 февраля начинается очередная приемная кампания. До 30 июня в учебных заведениях ждут тех, кто проживает на прикрепленной территории. Что же делать остальным? Придется подождать.

- Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый класс начинается с 1 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября, - рассказали в пресс-службе министерства образования Краснодарского края.

Некоторые школы Краснодара уже начали предварительную онлайн или телефонную запись для подачи документов. Поэтому, если ваше чадо собирается в сентябре в первый класс, следует сейчас изучить сайты ближайших школ и узнать, к какой именно прикреплен ваш дом.

В школе необходимо будет написать заявление на прием, согласие на обработку персональных данных и подписать договор. С собой нужно взять оригиналы и копии свидетельства о рождении ребенка, паспортов родителей, свидетельство о регистрации по месту жительства или пребывания. Стоит подготовить медицинский полис и СНИЛС, а также два цветных фото ребенка 3 на 4.

Мамам и папам детей, которые являются иностранными гражданами или лицами без гражданства, придется также показать документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в России.

Отказать в приеме в школу могут только в том случае, если все свободные места уже заняты другими первоклашками. В таком случае стоит обратиться в управление образования, там помогут подобрать другое учебное заведение.

ПОЛЕЗНЫЙ НОМЕР

«Горячая линия» по вопросам приема детей в школы министерства образования Краснодарского края: 8(861)231-71-18, 8(861)234-46-11.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Краснодаре построят 18 новых школ

18 новых школ построят по различным программам за счет бюджета, а также за счет средств застройщиков с последующим приобретением в муниципальную собственность. Учреждения рассчитаны от 1100 до 1650 мест в одну смену (адреса)