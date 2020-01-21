Дошел до Верховного суда РФ, но напрасно: зарезавшему чемпиона по боевому самбо дали 20 лет тюрьмы

Окончательная точка в судебном разбирательстве громкого уголовного дела о смертельной драке около клуба наконец поставлена. Два краснодарца, собравшие целый букет из уголовных статей, дошли до Верховного суда РФ. Но, увы, напрасно - Апелляционная инстанция высшего судебного органа страны оставила приговор без изменений.

А произошло все ночью 3 сентября 2016 года около заведения на улице Красноармейской в Краснодаре. Между тремя молодыми людьми Александром Буряком, Дмитрием Измайловым и Мовсесом Каграмаряном завязалась потасовка с Эдуардом Чепурным и Иваном Цыбуленко. Один из парней зацепил плечом Дмитрия Измайлова и пошло-поехало. Компании решили выйти на улицу, чтобы разобраться по-мужски. Словесная перепалка быстро переросла в драку.

В какой-то момент Эдуард Чепурной достал из кармана кофты нож и тут же пустил его в дело. Первым он ударил Дмитрия Измайлова, ранив его в живот дважды. К этому моменту на помощь своему другу подоспел Александр Буряк, чемпион края по боевому самбо. Но не успел он сказать и слова, как получил нож в сердце. Спортсмен рухнул на асфальт и умер.

Александр умер от удара в сердце.

Обидчики поспешили скрыться с места преступления на такси. После случившегося правоохранители завели уголовное дело, а спустя два дня главного подозреваемого арестовали.

Стоит сказать, что в первые дни многие поговаривали, что фигурант дела - сын цыганского барона. Люди боялись, что из-за связей парень избежит наказания, потому даже устраивали народный сход около здания суда. Но в итоге следователи СУ СУ по Краснодарскому краю собрали достаточно доказательств вины фигурантов дела.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="272" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/582280" frameborder="0"></iframe> В Краснодаре у суда дежурили несколько десятков людей. Видео: vk.com/ghestkrd.

На скамьи подсудимых оказались двое - 24-летний Эдуард Чепурной и 26-летний Иван Цыбуленко.

Краевой суд приговорил Чепурного к 20 годам лишения свободы, из которых пять лет наказания он будет отбывать в тюрьме, а 15 лет - в исправительной колонии строгого режима. Что же касается его друга, то Ивану Цыбуленко дали 9 лет строгача.

- Осужденные и их защитники обжаловали приговор в апелляционную инстанцию Верховного Суда Российской Федерации, полагая, что он является незаконным и несправедливым, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в прокуратуре Краснодарского края. - Но приговор оставлен без изменений и на данный момент уже вступил в законную силу.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Поножовщина в кафе Краснодара на Красноармейской: Зарезавшему чемпиона по боевому самбо дали 20 лет тюрьмы

Все началось с того, что один из парней зацепил плечом Дмитрия Измайлова. Компании решили выйти на улицу, чтобы разобраться, но словесная перепалка переросла в драку (читайте далее)