2020-01-21T17:37:59+03:00
Происшествия

Дошел до Верховного суда РФ, но напрасно: зарезавшему чемпиона по боевому самбо дали 20 лет тюрьмы

А его приятеля, участвовавшего в поножовщине в кафе Краснодара на Красноармейской, приговорили к 9 годам колонии [фото, видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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В суде Эдуард Чепурной заявлял, что пытался защищаться и вступать в драки на национальной почве.В суде Эдуард Чепурной заявлял, что пытался защищаться и вступать в драки на национальной почве.
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Окончательная точка в судебном разбирательстве громкого уголовного дела о смертельной драке около клуба наконец поставлена. Два краснодарца, собравшие целый букет из уголовных статей, дошли до Верховного суда РФ. Но, увы, напрасно - Апелляционная инстанция высшего судебного органа страны оставила приговор без изменений.

А произошло все ночью 3 сентября 2016 года около заведения на улице Красноармейской в Краснодаре. Между тремя молодыми людьми Александром Буряком, Дмитрием Измайловым и Мовсесом Каграмаряном завязалась потасовка с Эдуардом Чепурным и Иваном Цыбуленко. Один из парней зацепил плечом Дмитрия Измайлова и пошло-поехало. Компании решили выйти на улицу, чтобы разобраться по-мужски. Словесная перепалка быстро переросла в драку.

В какой-то момент Эдуард Чепурной достал из кармана кофты нож и тут же пустил его в дело. Первым он ударил Дмитрия Измайлова, ранив его в живот дважды. К этому моменту на помощь своему другу подоспел Александр Буряк, чемпион края по боевому самбо. Но не успел он сказать и слова, как получил нож в сердце. Спортсмен рухнул на асфальт и умер.

Александр умер от удара в сердце.

Александр умер от удара в сердце.

Обидчики поспешили скрыться с места преступления на такси. После случившегося правоохранители завели уголовное дело, а спустя два дня главного подозреваемого арестовали.

Стоит сказать, что в первые дни многие поговаривали, что фигурант дела - сын цыганского барона. Люди боялись, что из-за связей парень избежит наказания, потому даже устраивали народный сход около здания суда. Но в итоге следователи СУ СУ по Краснодарскому краю собрали достаточно доказательств вины фигурантов дела.

В Краснодаре у суда дежурили несколько десятков людей. Видео: vk.com/ghestkrd.

На скамьи подсудимых оказались двое - 24-летний Эдуард Чепурной и 26-летний Иван Цыбуленко.

Краевой суд приговорил Чепурного к 20 годам лишения свободы, из которых пять лет наказания он будет отбывать в тюрьме, а 15 лет - в исправительной колонии строгого режима. Что же касается его друга, то Ивану Цыбуленко дали 9 лет строгача.

- Осужденные и их защитники обжаловали приговор в апелляционную инстанцию Верховного Суда Российской Федерации, полагая, что он является незаконным и несправедливым, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в прокуратуре Краснодарского края. - Но приговор оставлен без изменений и на данный момент уже вступил в законную силу.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Поножовщина в кафе Краснодара на Красноармейской: Зарезавшему чемпиона по боевому самбо дали 20 лет тюрьмы

Все началось с того, что один из парней зацепил плечом Дмитрия Измайлова. Компании решили выйти на улицу, чтобы разобраться, но словесная перепалка переросла в драку (читайте далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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