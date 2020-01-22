2020-01-22T11:43:36+03:00
Общество

Ругался отборным матом: Александра Емельяненко увезли в изолятор с базы, где он готовился к бою

Бойца смешанных единоборств закрыли на 7 суток [фото, аудио]
Владимир ПАВЛОВ
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Фото: www.instagram.com/alexemelyanenko/Фото: www.instagram.com/alexemelyanenko/
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Вечером 21 января главный российский ньюсмейкер из мира единоборств Александр Емельяненко оказался в центре очередного скандала. Несколько дней назад боец приехал в Анапу, чтобы готовиться к предстоящему бою с Магомедом Исмаиловым, который запланирован на 3 апреля.

Емельяненко регулярно выкладывал фото и видео с пробежек к морю, с работой на мешках в зале. Фанаты были преисполнены гордости за своего кумира. Однако вечером 21 января появилась информация о задержании известного бойца.

Фото: www.instagram.com/alexemelyanenko/

Фото: www.instagram.com/alexemelyanenko/

Анапчане в интернете столкнулись лбами, споря о том, правда это или нет. Люди хвастались своими связями, благодаря которым они знают, что Емельяненко на свободе. Другие, используя те же аргументы уверяли, что Александр все-таки за решеткой.

- Автор врет, тренируется он (Емельяненко – авт.), - пишут жители курорта под постом о задержании.

- Это правда, у меня муж работает с полицией, те говорят, что посадили на семь суток, - отвечают другие.

Только официальные источники информацию о задержании бойца отказались комментировать. Пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю заявила, что ничего не скажет по этому делу. На базе отдыха «Спорт», где и дебоширил боец, тоже немногословны.

- Руководство запретило давать какие-либо комментарии по этому вопросу, - отрапортовали нам работники базы «Спорт».

Точку в вопросах правдивости ареста Емельяненко поставила пресс-служба Краснодарского краевого суда.

- Рассмотрев материалы в отношении Александра Емельяненко, который нарушил общественный порядок, выражаясь нецензурной бранью, анапский районный суд постановил признать его виновным в совершении административного правонарушения и назначали бойцу наказание в виде административного ареста на семь суток, - заявила «КП» - Кубань» официальный представитель Краснодарского краевого суда Мария Пирогова.

Краснодарский краевой суд про арест Александра Емельяненко

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То есть Емельяненко задержали в общественном месте, когда он ругался матом и был сильно пьян. И теперь Александр Емельяненко вернется к подготовке к апрельскому бою не раньше 28 января.

«Комсомольская правда» следит за развитием событий.

7 суток за решеткой: Анапский суд арестовал Александра Емельяненко за пьяный дебош

По всей видимости, спортсмен решил немного расслабиться, принял на грудь и не подрасчитал. В итоге, пьяного бойца, который стал себя громко вести в общественном месте, заметили полицейские (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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