На Кубани глава депутатского корпуса объявил голодовку

Суд над Василием Попандопуло длится уже больше года. Бывший первый заместитель генерального директора «Крайинвестбанка» и действующий глава депутатского корпуса в Северском районе, обвиняется в мошенничестве в бытность его на посту топ-менеджера банка. В декабре прошлого года подсудимому, находящемуся под домашним арестом, разрешили несколько часов в день продолжать работу в депутатском корпусе.

- На этой мере настаивал и сам Василий Попандопуло, и его защита, - сообщил "КП" - Кубань" его адвокат Александр Бурнаев. - Мужчине нужно содержать свою семью.

Но на днях это послабление судом было отменено и Василий Попандопуло снова на жестком контроле в домашней "тюрьме".

В ответ на эти действия обвинения действующий председатель Совета депутатов объявил голодовку.

Напомним, Попандопуло вменяют махинации с землей площадью 195 га на Большом острове в старом русле реки Кубань, вблизи краснодарского парка «Солнечный остров».

Дело в том, что в 2015 году прокуратура края обратилась в Арбитражный суд, чтобы вернуть землю в собственность муниципалитета. Сделка между рядом юридических лиц и администрацией Краснодара была признана незаконной.

Надзорное ведомство потребовало признать недействительным договор купли-продажи земельного участка, заключенный сторонами 25 декабря 2014 года. Эти требования мотивировались тем, что спорный участок относится к территории спортивно-рекреационной зоны (городские зеленые насаждения общего пользования), а Земельный кодекс РФ запрещает приватизацию территорий общего пользования. Более того, проверка прокуратуры выявила, что при выкупе участка спорная территория была продана без торгов и по заниженной стоимости. В прокуратуре были уверены, что муниципалитет обязан вернуть покупателям 211 млн руб., а участок - в собственность города.

По версии следствия именно руководство, а конкретно - первый заместитель генерального директора «Крайинвестбанка», стало инициатором сомнительной сделки.

- Арендованный у муниципалитета участок земли в пойме реки Кубань руководство банка решило приобрести, - пояснил «КП» - Кубань» адвокат Василия Попандопуло Александр Бурнаев. - Однако мой подзащитный утверждает, что к оформлению преступных документов он не имел никакого отношения.

Следствие выяснило, что незаконная покупка земли банком велась через подконтрольные фирмы («Кубанская нива», «Новороссталь», «Лагуна», «Самшит» и др.). На скамье подсудимых оказался и учредитель подконтрольной банку фирмы «Южный полюс» Денис Попереко. Он занимался оформлением кадастровых документов, в которые были внесены ложные сведения о цене недвижимости.

Рассмотрение уголовного дела в Ленинском суде города Краснодара продолжается.