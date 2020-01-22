«Шаман помог!»: в горах Красной Поляны пошел снег

Нынешняя зима, похоже, входит в историю как одна из самых малоснежных в истории. Больше остальных этот факт расстроил любителей горных лыж и сноуборда. На Красной Поляне катание открыто с декабря, но до сих пор не все трассы доступны из-за нехватки снега. Пришлось даже прибегнуть к нетрадиционным способам влияния на погоду.

В середине января на курорт пригласили сибирского шамана Иргаша из Кемеровской области, чтобы он уговорил духов послать на горы Кавказа снегопад. Потусторонние силы кормили хлебом, мясом и сладостями, но снега так и не было.

- За время пребывания Иргаша в горах температура воздуха уже понизилась на 7 градусов в сравнении с прогнозами метеорологов. Шаман обещал очередное понижение температуры и снег после 19 января, - говорят на курорте Красная Поляна.

Шаман провел обряд 15 января Фото: Курорт Красная Поляна

Но осадком так и не было. Без остановки на трассах работают снежные пушки, но Восточный сектор все еще недоступен для катания. Когда лыжники уже начали сомневаться в способностях шамана, небеса сменили гнев на милость и послали снег 22 января.

- Сегодня в горах туманно, впервые за много дней идет снег. Надеемся, что это все дело рук шамана. На сегодняшний день открыты для катания три зоны из четырех на высотах от 2300 до 960 метров – Центральный сектор, горные долины Цирк-2 и Цирк-3, - рассказали в Красной Поляне. – Трассы Восточного сектора пока ждут сильного снегопада.

На соседнем курорте Роза Хутор также сегодня идет снег, но основной снегопад в горах Сочи ждут в четверг, а в пятницу ударят морозы.

- В четверг ожидается прохождение холодного атмосферного фронта — по нашим расчетам, количество осадков может превысить 30 мм за сутки (про 20 мм можно говорить почти наверняка). Снегопад в высокогорье будет сопровождаться метелью, склоны затянет облаками. Похолодание в ночь на пятницу ожидается довольно существенное: на вершине до -17 градусов, - сообщают в пресс-службе курорта.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

На Красную Поляну позвали шамана из Сибири, чтобы он уговорил духов послать снегопад

- Шаман показал гостям курорта, как проходят подобные ритуалы в Горной Шории и Алтае, и позволил им принять участие в обряде для достижения общей цели: комфортного отдыха на всех горнолыжных трассах курорта, - рассказывают в пресс-службе Красной Поляны (подробности)