Адвокат Александра Емельяненко не смог уменьшить срок ареста

Вечером 21 января из базы «Спорт», что находится в окрестностях Анапы, Александра Емельяненко увез наряд патрульно-постовой службы. Все дело в том, что боец смешанного стиля нарушал общественный порядок: кричал нецензурной бранью.

Все начиналось довольно мирно. Емельяненко некоторое время назад приехал на курорт, чтобы готовиться к бою с Магомедом Исмаиловым, запланированным на 3 апреля. Спортсмен бегал, работал над техникой и силовой подготовкой. Сам процесс Александр выкладывал в соцсети на радость фанатам.

И вдруг сообщение: «Емельяненко арестовали в Анапе. Закрыли на семь суток». Горожане до последнего не верили в это. Козыряли связями, которые, якобы, опровергают арест известного бойца.

Так что же произошло? Официальные комментарии удалось получить не сразу. Ни полиция, ни администрация базы отдыха не хотели ничего рассказывать. Уже даже казалось, что интернет-тролли опять всех разыграли.

Информацию удалось узнать из Краснодарского краевого суда, где рассказали, что Александра Емельяненко действительно осудили по статье «Мелкое хулиганство» и арестовали на сень суток.

Промоутеры предстоящего поединка поторопились заверить всех, что арест не помешает бою.

И все-таки за решеткой сидеть – малоприятно. Адвокат Александра Емельяненко обратился в коллегию по административным делам с апелляционной жалобой на постановление Анапского районного суда.

- Защитник просил рассмотреть вопрос о снижении срока административного ареста до трех суток, - сообщила «КП» - Кубань» пресс-секретарь Краснодарского краевого суда Мария Пирогова. – Однако апелляция краевым судом оставлена без удовлетворения.

Выходит, что Емельяненко отбудет полный срок ареста.