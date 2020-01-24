Стартовые номера Косторной, Трусовой и Щербаковой на короткую программу чемпионата Европы по фигурному катанию
На чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце 24 января в борьбу вступают девушки. Короткая программа у фигуристок начинается в 13:25 по московскому времени. Сборную России на турнире представляют Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова. Они выйдут на лед под 32, 33 и 36-м стартовыми номерами. Все три россиянки попали в сильнейшую седьмую разминку.
Анна Щербакова первой из наших спортсменок представит свою короткую программу. Она откроет выступления сильнейшей группы под 32-м стартовым номером и выйдет на лед в 18:23 по московскому времени.
Под 33-м номером выступит Алена Косторная, ее короткая программа начнется в 18:30.
Александра Трусова получила 36-й стартовый номер и выступит в 18:49.
Чемпионат Европы. Грац, Австрия. Женщины. Короткая программа
Стартовые номер фигуристок
Шестая разминка (начало в 17:30 мск)
26. Александра Фейгин (Болгария)
27. Эмми Пелтонен (Финляндия)
28. Анита Остлунд (Швеция)
29. Элишка Бржезинова (Чехия)
30. Мэ Беренис Мейте (Франция)
31. Иветт Тот (Венгрия)
Седьмая разминка (начало в 18:16 мск)
32. Анна Щербакова (Россия) – 18:23
33. Алена Косторная (Россия) – 18:30
34. Николь Шотт (Германия)
35. Екатерина Рябова (Азербайджан)
36. Александра Трусова (Россия) – 18:49
37. Алексия Паганини (Швейцария)
Где смотреть трансляцию чемпионата Европы по фигурному катанию 24 января.
ИСТОЧНИК KP.RU