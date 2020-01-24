Стартовые номера Косторной, Трусовой и Щербаковой на короткую программу чемпионата Европы по фигурному катанию

На чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце 24 января в борьбу вступают девушки. Короткая программа у фигуристок начинается в 13:25 по московскому времени. Сборную России на турнире представляют Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова. Они выйдут на лед под 32, 33 и 36-м стартовыми номерами. Все три россиянки попали в сильнейшую седьмую разминку.

Анна Щербакова первой из наших спортсменок представит свою короткую программу. Она откроет выступления сильнейшей группы под 32-м стартовым номером и выйдет на лед в 18:23 по московскому времени.

Под 33-м номером выступит Алена Косторная, ее короткая программа начнется в 18:30.

Александра Трусова получила 36-й стартовый номер и выступит в 18:49.

Чемпионат Европы. Грац, Австрия. Женщины. Короткая программа

Стартовые номер фигуристок

Шестая разминка (начало в 17:30 мск)

26. Александра Фейгин (Болгария)

27. Эмми Пелтонен (Финляндия)

28. Анита Остлунд (Швеция)

29. Элишка Бржезинова (Чехия)

30. Мэ Беренис Мейте (Франция)

31. Иветт Тот (Венгрия)

Седьмая разминка (начало в 18:16 мск)

32. Анна Щербакова (Россия) – 18:23

33. Алена Косторная (Россия) – 18:30

34. Николь Шотт (Германия)

35. Екатерина Рябова (Азербайджан)

36. Александра Трусова (Россия) – 18:49

37. Алексия Паганини (Швейцария)

Где смотреть трансляцию чемпионата Европы по фигурному катанию 24 января.