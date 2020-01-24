Мать тройняшек, найденная накануне на границе России, заявила о том, что сбежала от домашнего тирана

Инцидент с исчезновением 25-летней матери тройни - 3-летних Даши, Вани и Димы (имена изменены — авт.) из Туапсе получил свое продолжение. После того как Екатерину Трубкину нашли на границе с Абхазией и вернули домой к детям, она вновь пыталась сбежать. Правда, безуспешно. Ее снова вернули и отправили на медосвидетельствование.

Медикам женщина решилась рассказать, что стала жертвой домашнего насилия.

- Я не психопатка. Нахожусь в травматологическом отделении, а не в психбольнице, как многие считают, - записала свое обращение на видео Екатерина. - Побои я все зафиксировала. У меня сильное сотрясение мозга, ссадины и синяки (демонстрирует их на камеру - авт.) Вчера вечером, 23 января, у меня пропадало зрение. Сейчас меня обследуют.

Екатерина Трубкина рассказала, что сбежать из дома ее побудили угрозы мужа.

Екатерина Трубкина рассказывает, что подверглась насилию со стороны мужа.

- Я всерьез опасалась за свою жизнь, - говорит многодетная мать. - Я не наркоманка и не алкоголичка, как он попытается это преподнести. Я не мать-кукушка, как говорят родственники моего мужа. Я никогда не бросала своих детей. Спасибо всем, кто меня поддерживает.

Екатерина и Сергей были красивой и счастливой паройФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Однако все публичные заявления своей супруги Сергей Трубкин, муж Екатерины, опроверг.

- Я не знаю, почему она сейчас лежит в больнице. Есть видеозаписи, где она стреляла сигареты у мужиков. Ее видели в Сочи с какими-то мужиками, - пояснил он "КП" - Кубань". - Она будет плести сейчас, что угодно. Главное, что за все это время, когда ее не было, она не поинтересовалась судьбой детей. И сейчас я с ними нахожусь, а не она.

Екатерина дважды пыталась сбежать от мужаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Между тем, полицейские уже наведывались к мужу Екатерины и брали с него объяснения. Что в действительности побудило Екатерину бежать, выяснит проверка.

"Комсомолка" будет следить за развитием ситуации...

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