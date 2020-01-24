Роспотребнадзор посоветовал жителям Кубани не посещать рынки из-за китайского короновируса

Весть о вирусе, из-за которого уже который день встревожен Китай, разлетелась по всему миру с молниеносной скоростью. Сотни зараженных, десятки погибших. И главный вопрос: в какой предрасположенности к этой «чуме» 21 века находятся другие страны и российские регионы, в том числе Кубань? Специалисты пока успокаивают, однако краснодарцы встревожены.

– Сегодня ехала в трамвае, обратила внимание на то, что многие носят маски, – говорит Ольга Иванова. – Одна женщина сказала, что аллергия, насчет других не знаю. Но страшно, очень страшно.

Подобное видели многие горожане.

– В трамвае много молодых людей, по всей видимости, студенты, были в масках, – рассказывает другая наша читательница Евгения. – Нам стоит чего-то опасаться? Ведь где Китай и где Кубань…

В краевом управлении Роспотребнадзора сообщили, что региону пока опасаться нечего. На территории страны не зафиксирован ни один случай смерти от короновируса. Но на всякий случай в аэропортах дежурят санврачи.

– Видов короновируса несколько, – сообщила руководитель пресс-службы управления Ирина Воронкова. – Но короновирус, который зафиксирован в Китае, – новый. До этого мир его не знал. Мы с первых дней отслеживаем эпидемиологическую обстановку. В настоящий момент усилен санитарно-карантинный контроль в аэропортах Краснодара и Сочи. Вместе с краевым минздравом отработали действия при подозрении на короновирусную инфекцию у граждан и все последующие процедуры. Мы также отправили письма в турфирмы с предупреждением. Чтобы клиентам рассказывали об опасности пребывания в Китае.

В пресс-службе Международного аэропорта Краснодар подтвердили, что проводятся профилактические мероприятия для пассажиров.

– В зимнем расписании полетов есть рейсы из Китая и Тайланда, – рассказала «КП»-Кубань» руководитель пресс-центра Анна Шалимова. – Для выявления зараженных пассажиров применяется дистанционная термометрия с использованием тепловизоров. Помимо этого, в арсенале медицинской службы Международного аэропорта Краснодар имеются специальные противоэпидемические укладки, в состав которых входят все необходимые средства для оказания первой помощи инфекционным больным, средства для дезинфекции, защитная одежда, а также средства для сбора биоматериалов для лабораторных исследований.

То есть всех прилетающих еще в салоне лайнера осматривают санитарные врачи. Они измеряют температуру и сканируют пассажиров прибором – тепловизором, который и показывает, заражен человек или нет.

Опасность, если на борту есть инфицированный человек, по словам Ирины Воронковой, очень большая. Именно поэтому сотрудники санитарно-карантинного пункта заходят первыми в самолет. Санитарные врачи внимательно осматривают и весь экипаж.

– На Кубани случаев заражения короновирусом не зарегистрировано. Сейчас усилена работа в кубанских аэропортах. Пассажиры досконально обследуются, медики готовы к нештатным ситуациям. Авиасообщение Кубани с Китаем происходит еженедельно по воскресеньям. Ближайший рейс – 26 января, – сообщил заместитель главы департамента информационной политики региона Игорь Стурит.

Роспотребнадзор рекомендует:

– При планировании зарубежных поездок уточнять эпидемиологическую ситуацию;

– Не посещать рынки, где продаются животные, морепродукты;

– Употреблять только термически обработанную пищу, бутилированную воду;

– Не посещать зоопарки, культурно-массовые мероприятия с привлечением животных;

– Использовать средства защиты органов дыхания (маски);

– Мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи;

– При первых признаках заболевания обращаться за медицинской помощью в лечебные организации, не допускать самолечения;

– При обращении за медицинской помощью на территории Российской Федерации информировать медицинский персонал о времени и месте пребывания в КНР.

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