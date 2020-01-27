«Он казался неуязвимым»: Игроки «Локомотива-Кубани» поделились воспоминаниями о Коби Брайанте

Игроки ПБК «Локомотив-Кубань» Алан Уильямс и Сэм Деккер рассказали о своих эмоциях от встреч с Коби Брайантом. Легенды мирового баскетбола не стало 26 января. Его вертолет рухнул в нескольких километрах от Лос-Анджелеса, где он провел всю свою карьеру, выступая за «Лейкерс».

- Когда Коби приезжал в своем последнем сезоне в Финикс, у меня был шанс сыграть против него. Это был особенный момент. Коби столько значил для баскетбола… Находясь с ним на площадке все испытывали невероятные эмоции. Помню этот день, как сейчас! – рассказал Алан Уильямс, центровой краснодарского «Локо».

Алан Уильямс Фото: ПБК "Локомотив-Кубань"

Коби Брайант пять раз становился чемпионом НБА и дважды выигрывал «золото» Олимпийских игр.

- Он был уникальным баскетболистом, одним из лучших в истории. Кроме этого, Коби был замечательным семьянином и сделал множество добрых дел. Сейчас все мысли о его семье, детях, а также о родственниках тех, кто также погиб в этой ужасной катастрофе, - добавил Алан Уильямс.

Форвард «Локо» Сэм Деккер рассказал, что Коби Брайант был иконой для всех американских мальчишек и девчонок, которые занимались баскетболом.

- Коби был всем для нас, его любил весь мир. Помню момент, когда я впервые увидел его на площадке. Это был мой дебютный сезон, а для него это был последний сезон в карьере. Он приехал в Хьюстон и набрал 35 очков в своем 20-м сезоне в Лиге! Конечно, я был игроком «Рокетс» и переживал за свою команду, но я был просто поражен тем шоу, которое он устроил на паркете, той невероятной игрой, которую показывал Коби, - делится воспоминаниями Сэм Деккер.

Сэм Деккер Фото: ПБК "Локомотив-Кубань"

Коби Брайант завершил карьеру в 2016-м году. После этого «Лейкерс» вывели из обращения сразу два номера, под которыми в разные годы выступал легендарный игрок – 8 и 24.

- Очень грустно от такой потери. Коби был больше, чем жизнь, он казался бессмертным, неуязвимым на площадке, ничто не могло его сломить. Эта трагедия – большой шок, - говорит Сэм.

Вместе с Коби Брайантом погибла его дочь Джианна. Он видел в ней большое баскетбольное будущее и тренировал ее сам. Соболезнования семье выразил главный тренер «Локомотива-Кубани» Евгений Пашутин.

- Это невероятная трагедия. Хочется выразить соболезнования жене, детям и всем близким Коби. Это большая потеря для баскетбола. Человек – легенда. Невероятный баскетболист и яркая личность. Весь баскетбольный мир скорбит и очень бы хотелось, чтобы таких ужасных случаев было как можно меньше…, - сказал Евгений Пашутин.

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