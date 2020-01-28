2020-01-28T11:27:49+03:00
Происшествия

Экс-майору Алексею Дымовскому предъявили обвинение в экстремизме

Это уже второе уголовное дело в отношении бывшего сотрудника УВД Новороссийска
Варвара ДЫМ
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Алексея Дымовский. Фото: соцсетиАлексея Дымовский. Фото: соцсети
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Сейчас бывший сотрудник УВД Новороссийска Алексей Дымовский находится в СИЗО. Его задержали в прошлом году, когда он перевозил оружие и тротил в своем автомобиле. На него завели уголовное дело за незаконный оборот взрывчатых веществ. А теперь стало известно, что Дымовскому предъявили еще одно обвинение - по статьи 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»).

Новое уголовное дело силовики завели после того, как допросили экс-майора Дымовского. Кстати, Алексей Дымовский прославился в 2009 году, когда записал и выложил в сеть ролик, в котором рассказал о коррупции среди своих коллег-миллиционеров. После этого его уволили из органов внутренних дел, а сам Дымовский стал вести затворнический образ жизни. Отрастил бороду, занялся сельских хозяйством на окраине Новороссийска.

В белом мешке Дымовский вез тротил

В белом мешке Дымовский вез тротил

Снова об опальном майоре заговорили в октябре прошлого года. Тогда полиция остановила автомобиль Дымовского и нашла в салоне целый арсенал оружия и взрывчатки.

- Я везу все это сдавать в полицию, - заявил Дымовский. А уже потом на допросах подробнее рассказал, откуда у него столько оружия. Как заявил экс-майор, тротил, патроны, разные колбы и оружие он нашел в овраге под Новороссийском. Якобы его бывшие коллеги из УВД города выкинули все это, а он узнал и поехал и забрал.

С 2016 года взрывчатку он хранил в лесу возле своего. А через время записал ролик, в котором призывал к осуществлению экстремистской деятельности.

Алексей Дымовский. Фото: соцсети

Алексей Дымовский. Фото: соцсети

- Принимая во внимание, что в действиях Алексея Дымовского усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 280 УК РФ («(«Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»), необходимо выделить в отдельное производство материалы уголовного дела, предусмотренного часть 1 статьи 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»), - говорится в постановлении дознавателя, который ведет дело Дымовского.

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Дымовского подозревают в хранении нескольких килограммов взрывчатки. Хотя версия самого задержанного иная - тротил он обнаружил в конце 2016 года по пути на карьер в районе Мефодиевки (продолжение)

ИСТОЧНИК KP.RU

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