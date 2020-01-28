2020-01-28T14:52:55+03:00
Спорт

Кокорин отказался играть за «Сочи», нападающего сослали в «Зенит-2»

Об этом сообщила жена футболиста
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Александр Кокорин будет выступать за "Зенит-2"Александр Кокорин будет выступать за "Зенит-2"Фото: Александр ГЛУЗ
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Александр Кокорин не будет играть за ФК «Сочи», несмотря на договоренности между «Зенитом» и «Сочи» об аренде футболиста. Нападающий до конца сезона будет выступать за «Зенит-2» в первом дивизионе.

Об этом сообщила жена Кокорина Дарья Валитова, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram.

- К огромному сожалению, Саша не продолжит свою карьеру в «Зените». Для него это большая боль, но в данной ситуации от него ничего не зависит, все решения приняты руководством клуба. Сегодня ему сообщили, так как он не намерен продолжать карьеру в «Сочи», в связи с этим руководство ФК «Зенит» приняло решение до конца сезона отправить его играть и тренироваться за «Зенит-2», - написала Валитова.

Дарья Валитова сообщила в инстаграме о будущем Александра Кокорина

Дарья Валитова сообщила в инстаграме о будущем Александра Кокорина

Пока Александр Кокорин отбывал срок в колонии, истек его контракт с «Зенитом». После освобождения клуб подписал с ним новое соглашение, рассчитанное до конца сезона. В январе «Сочи» сообщил об аренде нападающего.

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Что на самом деле происходит с арендой Александра Кокорина в «Сочи»

Александр Кокорин, видимо, все-таки перейдет в «Сочи». Его аренде не может помешать ни главный тренер Сергей Семак, ни гендиректор Александр Медведев. Но стороны делают все, чтобы спасти лицо (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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