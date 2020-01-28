2020-01-28T17:08:41+03:00
Происшествия

«Им отказались дать закурить»: Трое пьяных юнцов согнали «Газель» с пассажирами в кювет стрельбой из пневмата

Микроавтобус перевернулся и загорелся. Женщину с серьезными ожогами отправили в больницу в Краснодаре [видео]
Галина КОПЫЛОВАЕвгения ОСТРАЯ
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Одна из пассажирок "Газели" находится в ожоговом центре Краснодара. Фото: пресс-служба ГУ МВД по краюОдна из пассажирок "Газели" находится в ожоговом центре Краснодара. Фото: пресс-служба ГУ МВД по краю
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Пассажиры "Газели", 19 человек, приходят в себя после страшной поездки с погоней и стрельбой вчера, 27 января. С травмами различной степени тяжести в тот трагический день всех их увезли на скорой.

- Дело было так. Мы ехали на "Газели" на работу рано утром, 27 января, остановились у магазина в станице Архангельской, чтобы купить сигарет, - рассказывает "КП" - Кубань" одна из участниц погони. - Купили. Вдруг к нашим мужикам подваливают эти пацаны. То ли пьяные в хлам, то ли под чем-то из наркоты.

По словам женщины, сигарет им дали, но они снова начали искать повод для конфликта.

- Наши все сели в салон, некогда разбираться, ехать надо было, - продолжает она. - Как внезапно увидели, что эти из "десятки" нас догоняют. Более того, они стреляли, прижимали нас то к одной обочине, то к другой. Подставляли машину, провоцируя столкновение. Очень страшно было.

Погоня со стрельбой на Кубани попали на видео.

20-летний водитель "десятки" тоже в больнице

20-летний водитель "десятки" тоже в больнице

Так они проехали километров шесть до границы с Тбилисским районом пока в итоге "десятка" не врезалась в отбойник и не увлекла за собой "Газель". От столкновения микроавтобус перевернулся и загорелся едва люди успели выбраться наружу.

- Кого-то все равно огнем зацепило. Мы вытаскивали друг друга, - продолжает пассажирка "Газели".

В итоге в больнице оказались пятеро - четверо из отечественного микроавтобуса и 20-летний водитель "десятки". Женщину, пассажирку "Газели" с сильнейшими ожогами госпитализировали в Краснодар.

"Газель" загорелась после стрельбы и погони на Кубани.

Выяснилось, что инициаторам погони от 19 до 20 лет. Предположительно, это жители станицы Архангельской Евгений Шкуратов, Влад Куротченко и Николай Коленов. Сейчас их вину устанавливают правоохранители.

- В отношении двух задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство». Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, - прокомментировали "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Обоих виновников ДТП задержали и посадили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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