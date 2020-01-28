2020-01-28T21:37:14+03:00
Общество

6-летняя блогерша, заработавшая миллионы на Youtube, отпраздновала День рождения с Киркоровым и Реввой

Настя Радзинская, которую Forbes в 2019 году включил в тройку богатейших ютуберов в мире, устроила праздник на широкую ногу [видео]
Евгения ОСТРАЯ
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Настя только ходит в подготовительную школу, а о ней уже знает весь мир. Фото: instagram.com/funnystacyНастя только ходит в подготовительную школу, а о ней уже знает весь мир. Фото: instagram.com/funnystacy
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Миллионерше из Youtube краснодарке Насте Радзинской на днях исполнилось 6 лет. Семья решила, что экономить на Дне рождении им ни к чему. На праздник пригласили самых дорогостоящих российских артистов - Филиппа Киркорова и Александра Ревву. Тем более есть отличный повод записать очередное видео для канала. Непритязательные подписчики, падкие на яркие и богатые декорации, - дети - будут множить просмотры и увеличивать ее доход.

- Только для тебя сегодня, Настенька, эти песни, - говорит за кадром знакомый фолловерам Насти голос ее мамы.

А Ревва и Киркоров по очереди исполняют свои хиты - "Алкоголичка" и "Стеснение пропало". На без преувеличения шикарный праздник юной блогерши пригласили и детей российских звезд. Да что там - сам маэстро Игорь Николаев написал для Насти Радзинской песню "Тебя поздравит Настя!".

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Nastya s birthday party by @phillparty The best event agency in the world! Спасибо ЛУЧШЕМУ агентству Праздников в мире @phillparty за организацию дня рождения Насти! @fkirkorov @rybak.tatyiana
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Праздник, судя по геотегам, проходит в американском Майами, но Настя - уроженка Краснодара. Еще три года назад на канале у 6-летней Насти Радзинской едва была тысяча подписчиков. Сегодня ролики собирают 34,5-миллионные просмотры причем по всему миру.

Родителей знаменитой девочки зовут Анна и Юрий. До рождения дочери у пары был бизнес, правда, абсолютно не связанный со съемкой видео. Юрий руководил небольшой строительной компанией, а у Анны было агентство по организации праздников и свадебный салон.

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Спасибо нашим друзьям за праздник и за то что были с нами! @allavictoriyakirkorova @martinkirkorov @claudiazemtsova @igor_nikolaev_music @uliaveronika @barvinam @lolitapetrossov @nastya.travel.vlog @tema.newtech @rybak.tatyiana @yoola Декорации @shackirovajulia DJ @djkatyaguseva
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В конце 2019 года издание Forbes опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров мира. Радзинская заняла в этом списке третье место. Журнал оценил годовой доход девочки в 18 миллионов долларов (1,1 миллиарда рублей). В настоящий момент на YouTube-каналы россиянки, основным из которых является LikeNastya, подписаны более 107 миллионов пользователей, а ее видео были просмотрены 42 миллиарда раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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