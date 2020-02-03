«Попутчиков нужно тщательно проверить»: пропавшая во время поездки на Blablacar из Петербурга в Туапсе ехала в компании троих мужчин

В поисковом отряде в Ростове-на-Дону ждут информации по билингу телефона 32-летней Ксении Литвиновой. Молодая женщина пропала, когда в Новый год возвращалась из Санкт-Петербурга в Туапсе на попутной машине с сервиса Blablacar. Однако домой в итоге она так и не вернулась. А спустя почти месяц заявление в краснодарскую полицию о пропаже Ксении написала ее подруга.

- Мы подключились к поискам 29 января, - сообщают "КП" - Кубань" в поисковом отряде "Лиза Алерт". - Взяли разрешение у матери Ксении Литвиновой для взаимодействия с журналистами. Она нам его предоставила.

Однако в этом деле, подтверждают волонтеры, слишком много странностей. Начиная хотя бы с того, почему о пропаже Ксении заявлено было лишь спустя месяц.

Известно, что у Ксении есть маленькая дочьФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Между тем, сразу после появления в СМИ информации о том, что исчезнувшая женщина ехала на автомобиле с сервиса Blablacar, его администраторы к расследованию подключились мгновенно. Они нашли и автомобиль, на котором Ксения выехала из Питера, и ее попутчиков. Все они утверждали, что женщина не поехала в Краснодар, где планировала пересесть на автобус до Туапсе, а вышла зачем-то в ростовском городе Каменск-Шахтинский. Он находится в 410 километрах от кубанской столицы.

- Признаемся, очень много в этой истории пока непонятно для нас. Например, есть информация, что Ксения в последний раз звонила подруге 2 января и сказала, что до Краснодара ей осталось ехать несколько часов, - говорят в поисковом отряде. - Но водитель и пассажиры автомобиля, на котором она ехала, утверждают, что выехали они 30 декабря. То есть под самый Новый год.

Время в пути из северной столицы до Краснодара должно было занять не больше суток. Но никак ни несколько дней.

Судя по данным на ее странице в соцсети, Ксения была там в последний раз 29 декабря.

- Все это необходимо проверять правоохранителям. А особенно, показания попутчиков Ксении, - пояснили в отряде.

Тот факт, что Ксения была единственной женщиной в тот день в машине, не может не вызывать подозрений. Это водитель, его сменщик и пассажир.

- Нам необходима сейчас распечатка ее телефонных звонков и место, где было зафиксировано местонахождение ее телефона, чтобы начать поиск в Ростовской области, - говорят в "Лиза Алерт". - Однако эту информацию пока мы почему-то так и не получили.

Поисковики просят обратить внимание на ориентировку и звонить по указанным в ней телефонам, если вы что-либо знаете о произошедшем с Ксенией Литвиновой.

Известно, что у Ксении в Туапсе осталась маленькая дочь.

ОРИЕНТИРОВКА:

Литвиновой Ксении Сергеевне 32 года. Рост 150 сантиметров, глаза карие, волосы черные до плеч, на лбу небольшой шрам, на подбородке родинка.

Была одета в: серую куртку, черные брюки, светлые кроссовки.

Если вы располагаете данными о местонахождении Ксении Литвиновой, обращайтесь в Южное следственное управление на транспорте СК России: 8 (938) 169 34 27.

ПСО: 8 (951) 500 96 13 (в Ростове-на-Дону), 8 (908) 675 71 92 (в Сочи).