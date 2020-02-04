Высокопоставленный чиновник минприроды задержан по подозрению в мошенничестве

Пять миллионов рублей должны были уйти на восстановление плодородного слоя на Кубани, а не в карман чиновника

На Кубани начальника одного из управлений минприроды Николая Шевченко подозревают в организации преступной схемы по отъему денег у предпринимателя.

Началось все с того, что Арбитражный суд удовлетворил иск министерства к бизнесмену на пять миллионов рублей. Предприниматель должен был возместить нанесенный природе ущерб. Он поставил на поток продажу глины из карьера.

О решении суда начальнику управления Николаю Шевченко было хорошо известно. И он, по версии следствия, решил не упускать такой куш.

Чиновник нашел посредника и отправил его к глинодобытчику, чтобы убедить сотрудничать с начальством управления. Ему пообещали снизить сумму судебного штрафа, если часть денег он передаст Шевченко.

Однако сразу после недвусмысленного предложения горе-бизнесмен отправился в следственные органы.

- 25 декабря встреча с посредником состоялась уже под контролем оперативников УФСБ, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - Ему были переданы 200 тысяч рублей. Сразу после того, как сделка состоялась, его задержали.

Но операцию довели до логического конца. Эту сумму в тот же день посредник должен был перечислить на банковский счет чиновника. Что он и сделал.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Следователи устанавливают другие эпизоды такого "взаимодействия" в минприроды Краснодарского края.

Напомним, в конце ноября замминистру краевого минприроды предъявили обвинения в превышении должностных полномочий. Дело в том, что 51-летний Дмитрий Медянский, по версии следствия, одним росчерком пера отправил лес Сочинского национального парка под топор. Слава богу, не весь. Но вред природе нанесен колоссальный. Более того, в переводе на деньги - это 304 миллиона рублей. Уголовное дело в отношении него находится на стадии следствия.