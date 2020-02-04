2020-02-04T12:16:11+03:00
Общество

Высокопоставленный чиновник минприроды задержан по подозрению в мошенничестве

Начальника управления эконадзора Николая Шевченко арестовали прямо на рабочем месте [видео]
Евгения ОСТРАЯ
Поделиться:

В минприроды Кубани проходит захват чиновника.

Изменить размер текста:

Пять миллионов рублей должны были уйти на восстановление плодородного слоя на Кубани, а не в карман чиновника

Пять миллионов рублей должны были уйти на восстановление плодородного слоя на Кубани, а не в карман чиновника

На Кубани начальника одного из управлений минприроды Николая Шевченко подозревают в организации преступной схемы по отъему денег у предпринимателя.

Началось все с того, что Арбитражный суд удовлетворил иск министерства к бизнесмену на пять миллионов рублей. Предприниматель должен был возместить нанесенный природе ущерб. Он поставил на поток продажу глины из карьера.

О решении суда начальнику управления Николаю Шевченко было хорошо известно. И он, по версии следствия, решил не упускать такой куш.

Чиновник нашел посредника и отправил его к глинодобытчику, чтобы убедить сотрудничать с начальством управления. Ему пообещали снизить сумму судебного штрафа, если часть денег он передаст Шевченко.

Однако сразу после недвусмысленного предложения горе-бизнесмен отправился в следственные органы.

- 25 декабря встреча с посредником состоялась уже под контролем оперативников УФСБ, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - Ему были переданы 200 тысяч рублей. Сразу после того, как сделка состоялась, его задержали.

Но операцию довели до логического конца. Эту сумму в тот же день посредник должен был перечислить на банковский счет чиновника. Что он и сделал.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Следователи устанавливают другие эпизоды такого "взаимодействия" в минприроды Краснодарского края.

Напомним, в конце ноября замминистру краевого минприроды предъявили обвинения в превышении должностных полномочий. Дело в том, что 51-летний Дмитрий Медянский, по версии следствия, одним росчерком пера отправил лес Сочинского национального парка под топор. Слава богу, не весь. Но вред природе нанесен колоссальный. Более того, в переводе на деньги - это 304 миллиона рублей. Уголовное дело в отношении него находится на стадии следствия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Краснодаре сотрудницу аэропорта могут осудить за поддельный больничный
В Лабинском районе у мужчины нашли пластиковую банку с героином
Более 1,2 миллиона человек приняли участие в акции «Блокадный хлеб» на Кубани
Жителей Апшеронского района осудили за убийство пенсионеров в Горячем Ключе
В Лабинске столкнулись два авто
В Сочи в фойе Зимнего театра откроется выставка «Город солнца и цветов»
В Сочи на горнолыжные трассы сошли две лавины
Сотрудник министерства природных ресурсов Кубани вымогал у предпринимателя деньги
В Губернском микрорайоне Краснодара открылся новый детский сад
На Кубани разыскивают 15-летнюю Валерию Кораблеву
На развитие рыбохозяйственного комплекса Краснодарского края выделят 30,5 миллионов рублей
В Краснодаре задержали наркокурьера
В Сочи угарным газом отравились 6 человек
На Кубани на контроле МЧС 6 экстренных предупреждений