«Он выполняет чей-то заказ»: депутат Госдумы прокомментировал обвинения в свой адрес от общественника

В Сочи во время приема граждан общественник-активист, редактор газеты «Президент» Сергей Комков (тот самый, который на пресс-конференции Владимира Путина рассказал про ветеранский дом в Сочи) подверг критике работу депутата Госдумы Константина Затулина. Комков заявил, и записал это на видео, которое выгрузил в сеть, что люди, и он сам в том числе, не могут попасть на прием к депутату. Мол, записаться к Константину Затулину невозможно. И Комков даже пообещал сделать «Костику внушение» при личной встрече.

Сам Константин Затулин прокомментировал «КП»-Кубань» заявление общественника о том, что к нему в Сочи невозможно попасть на прием:

-Приемы граждан я провожу ежемесячно. Кстати, кроме Сочи в мой одномандатный округ входят Апшеронский и Белореченский районы Краснодарского края. И люди имеют возможность лично обратиться ко мне в каждом из этих городов. Последний прием в Сочи я проводил 24 января. Это практика не только моя, но и большинства депутатов Госдумы, избранных от одномандатных округов. Запись на прием ведут мои помощники. Есть прямые телефоны, по которым можно записаться и прийти на встречу. Моя приемная располагается в здании Городского собрания Сочи. Большая табличка с надписью «Общественная приемная депутата Государственной Думы» висит на входе в здание Горсобрания. Никакой проблемы в том, чтобы обратиться в мою приемную, нет. Все пять рабочих дней там работают телефоны.

По словам Затулина, с Сергеем Комковым, публично пообещавшим сделать ему внушение, он не знаком.

- Я не знаю лично господина Комкова. Я никогда не переходил с ним на «ты», не пил на брудершафт. Поэтому я не очень понимаю, в силу каких причин он называет меня «Костей» и так далее. Никогда его лично не видел, ну только по телевизору, во время пресс-конференции президента. А граждане всегда имеют право и возможность обратиться ко мне напрямую.

Депутат Госдумы также поделился своими предположениями об истинных целях нападок на него.

- Я слышал много разных версий того, откуда и по какой причине вдруг в Сочи стал так часто бывать редактор газеты «Президент» Комков, - сказал Константин Затулин. – Говорят, что он пользуется или заведомо ложной, или сфальсифицированной информацией. Да и вопрос, который Комков озвучил на пресс-конференции с Владимиром Путиным о том, что ветераны живут в Сочи как бомжи, не нашел своего подтверждения.

Депутат госдумы ведет прием граждан. Фото: пресс-служба депутата Госдумы Константина Затулина

После того, как Комков рассказал президенту о домах ветеранов войны, в которых, якобы, старики живут в ужасных условиях, власти Краснодарского края провели проверку. И выяснилось, что это жилье построено в 2006 году и там нет ни одного ветерана войны. И ни одной жалобы на ужасное состояние домов не поступило ни в мэрию Сочи, ни губернатору Кубани.

- Застройщики хотят прикрыться ветеранами. Это низкий, позорный прием в защиту своих интересов, который никогда не будет оправдан. В этом доме не живет ни одного участника Великой Отечественной Войны, только одна вдова участника ВОВ, от которой мы не получали никаких жалоб, - отвечал тогда глава Сочи Алексей Копайгородский.

О том, что нечистые на руку застройщики преследуют какие-то свои цели сказал и депутат Госдумы Константин Затулин.

- Вообще в Сочи очень остро стоит вопрос о незаконной застройке, о том, как разные личности легализовывали свои долгострои, - говорит Затулин. - И сейчас как раз пришла пора отвечать за то, что они сделали. После этих событий у нас в городе и появился господин Комков, который стал везде требовать, чтобы эти объекты были введены в строй. И это не может не вызывать сомнений. Я всегда приветствую всех, кто помогает решить проблемы жителей Сочи, но, по-моему, господин, который проводил этот прием, не проблемы Сочи решает, а пытается нажить капитал за счет дешевых обещаний и заявлений. У меня устойчивое впечатление того, что он выполняет чей-то заказ».