От плюс 16 до минус 8: Краснодарский край в начале февраля оказался во власти двух мощных циклонов

Февраль приготовил для жителей Краснодарского края немало погодных сюрпризов. С первых дней месяца в регионе господствовал сильный ветер, а в ночь на 4 февраля во многих районах прошли сильные осадки. Виной тому очень мощный циклон, накануне сформировавшийся на холодном атмосферном фронте.

- За прошедшие сутки количество осадков составило более 100 мм, при этом ветер усиливался до 22 м/с. Только на метеопосту Дефановка в период с 20:00 до 23:30 3 февраля выпало 94 мм дождя, - сообщили в Гидрометцентре России.

В региональном управлении МЧС сообщают о подтоплениях на территории трех населенных пунктов – Горячего Ключа, Дефановки и станицы Пятигорской.

- К ликвидации последствий паводка привлечена группировка численностью более 230 человек и 118 единиц техники. На данный момент вода сошла, подтопленных территорий нет, - рассказал начальник оперативного штаба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Виталий Жилкин.

Экстренное предупреждение о сильных осадках, подъеме уровня воды в реках, грозах и ветре действует до конца дня 4 февраля.

Однако синоптики говорят, что днем циклон сместится в сторону Повольжья, а над Кубанью будет светить солнце. На черноморском побережье осадки постепенно прекратятся, атмосферное давление заметно подрастет. Но это, к сожалению, ненадолго…

- Уже завтра, 5 февраля, к юго-западным границам России вновь подойдет не менее мощный, очень глубокий и активный циклон, центр которого накануне сформировался над восточными районами Франции. Двигаясь очень быстро, вихрь менее чем за 24 часа преодолеет территорию Европы и расположится над Румынией, далее он переместится на полуостров Крым, - сообщают в Гидрометцентре.

Этот циклон снова принесет в Краснодарский край непогоду. С 5 по 7 февраля ожидаются сильные осадки, дожди, местами с мокрым снегом. Ветер усилится до 15-20 метров в секунду с порывами до 27 м/с. На Черноморском побережье пройдут грозы, а реках снова может резко подняться уровень воды.

После 6 февраля на юге России в тылу циклона погода наладится, а к выходным заметно похолодает. В Краснодаре 8 февраля ожидается до минус восьми градусов ночью.

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– За минувшие сутки в муниципалитете выпало 31 мм осадков, – сообщил глава района Александр Кильганкин. – Плюс к нам пришёл поток воды со стороны Туапсе. По состоянию на 7:30 утра уровень реки Псекупс поднялся до опасной отметки – 431 мм, в 8:30 уровень воды составил 420 мм (подробности)