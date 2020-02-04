«Никого в бокс не запирали!»: в Усть-Лабинске опровергли фейк о карантине по коронавирусу

В Сети появился слух о том, что двух жителей Усть-Лабинска после возвращения из китайского города Санья закрыли на карантин. Якобы у 31-летнего и 32-летнего пассажиров рейса, который прибыл в Краснодар 26 января, заподозрили коронавирус. В качестве подтверждения в соцсетях стали распространять письмо главному врачу ЦРБ Усть-Лабинска.

То самое письмо, которое подняло панику у людей.

Спустя несколько часов после публикации у людей началась паника. Однако в Роспотребнадзоре поспешили успокоить.

- После обследования борта никого из пассажиров с подозрением на инфекционное заболевание не выявлено - высокой температуры ни у кого не было, - сказали «КП» - Кубань» в региональном Роспотребнадзоре. - Поэтому никто с самолета снят не был, в бокс никого не определяли.

Автор письма, «просочившегося» в Сеть, добавила, что двое жителей Усть-Лабинска, которые прибыли из Китая, не больны.

- Они не были госпитализированы и на данный момент не находятся в медицинском учреждении, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» замначальника ТО Роспотребнадзора в Выселковском, Усть-Лабинском, Кореновском и Динском районах Галина Плотникова. - Но в связи с тем, что они прибыли из Китая, мы проводим профилактическую работу. А именно: организовали медицинское наблюдение, которое продлится 14 дней (таков инкубационный срок нового типа коронавируса - Авт.). Это не карантин, а обычный осмотр людей.

Как защититься от коронавируса

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Признаки заболевания:

- высокая температура;

- сухой кашель;

- затрудненное дыхание.

Вирус передается от человека к человеку: воздушно-капельным путем (со слюной кашляющего и чихающего больного) и контактно-бытовым (через непрожаренные и непроваренные продукты, воду).

Карта распространения коронавируса

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