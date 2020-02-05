2020-02-05T16:17:49+03:00
Общество

Лед тронулся: власти введут льготы на проезд по платным дорогам Кубани для местных жителей

Изменения коснутся Павловского, Кущевского и Крыловского районов
Виталий КАРНАУХ
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Фото: Юрий Ходзицкий/Кубанские новости.Фото: Юрий Ходзицкий/Кубанские новости.
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Как ранее писала «КП»-Кубань», местные жители, попавшие в дорожную кабалу, вынуждены ежедневно тратить сотни рублей на проезд по участку автодороги М4 «Дон». 15 тысяч автомобилистов из станицы Павловской собрали подписи под требованием освободить их от платы.

- Мы не будем платить за проезд по своей родине, - говорил активист Александр Епишкин. - Мы возмущены тем, что без учета нашего мнения были установлены два пункта взимания платы. Теперь поездки в больницы, учебные заведения и места для отдыха, стали непомерно дорогим удовольствием. И не каждая семья может себе позволить такие поездки!

Просьба кубанцев была услышана. 5 февраля жители встретились с краевыми чиновниками, представителями ЗСК и госкомпании «Автодор».

Фото: администрация региона.

Фото: администрация региона.

- Сейчас в трех муниципалитетах приступят к формированию списков жителей и примерному перечню территорий, куда они выезжают, - заявил директор департамента внутренней политики региона Игорь Чагаев. - Затем для них подготовят предложения по существенному снижению тарифа.

В госкомпании «Автодор» тем временем отметили, что новый тариф будет максимально приемлемым для местных автомобилистов. Там же пояснили, что возможен вариант введения абонементов на проезд с фиксированным количеством поездок.

Однако на льготный проезд народ не согласен, люди требуют полностью освободить их от платы. Также водители жалуются на отсутствие освещения на платном участке трассы, стоянок и мест для отдыха.

Тема дня: На Кубани часть трассы М-4 может стать бесплатной для жителей трех районов? - Краснодар - 31.01.2020

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- Решение по данному вопросу будет согласовано с краевыми властями, - заявил заместитель директора департамента инвестиционного и стратегического планирования госкомпании «Автодор» Андрей Лепихов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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