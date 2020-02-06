2020-02-06T11:38:36+03:00
Происшествия

«Нажитое имущество разделили несправедливо»: в Армавире мужчине, который бросил в дом бывшей жены гранату, грозит пожизненное заключение

К счастью, тогда никто не пострадал [фото]
Евгения СОРОКА
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Обвиняемый во время следственного эксперимента. Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краюОбвиняемый во время следственного эксперимента. Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю
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Сам инцидент, чудом не закончившийся трагедией, произошел еще в августе 2019 года. Тогда 40-летний армавирец решил отомстить своей жене. Еще до развода отношения между ними были далеко не дружеские, а окончательно ухудшились они после суда. Мужчина остался недоволен тем, как Фемида разделила их совместно нажитое имущество. За это и наказал бывшую жену.

Место происшествия. Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Место происшествия. Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

- По версии следствия, летом 2016 года на территории Новокубанского района мужчина нашел осколочную гранату РГД-5. Три года он хранил ее у себя дома на улице Маркова, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю.

Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

А в ночь на 3 августа, изрядно напившись, он схватил снаряд и отправился к бывшей супруге садовое товарищество «Ротор». Припарковавшись неподалеку, он вышел из машины, выдернул чеку и кинул гранату на кухню дома. Через секунду произошел взрыв, осколками были повреждены пол, стены, потолок и бытовая техника.

Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

В доме в момент взрыва находились женщина вместе с сожителем и трое детей в возрасте от пяти до 11 лет. Чудом семья не пострадала.

Сам мужчина после взрыва попытался скрыться на своей машине, но не успел. По горячим следам его поймали и скрутили.

Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

- В результате противоправных действий обвиняемого было повреждено и уничтожено имущество потерпевшей на сумму более 305 тысяч рублей, - добавляет в СУ СК по региону.

На мужчину завели уголовное дело. Его обвиняют по ряду статей - "Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенном общеопасным способом", "Незаконный оборот взрывчатых веществ", а также "Умышленное повреждение и уничтожении чужого имущества, причинившего значительный ущерб". Обвиняемому грозит тюремный срок - его могут приговорить к пожизненному заключению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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