Бывшего главного архитектора Краснодара освободили из-под ареста

Суд в Краснодаре освободил бывшего главного архитектора, обвиненного в превышении должностных полномочиях, из-под ареста в СИЗО. Инстанция не нашла оснований для того, чтобы продолжать держать за решеткой Игоря Мазурка.

- Выводы о том, что он может оказать давление на участников процесса или каким-то образом повлиять на ход уголовного дела, не нашли своего подтверждения, - говорится в итоговом документе Краснодарского краевого суда, который рассматривал ходатайство прокуратуры о продлении ареста Мазурка.

Напомним, чиновник находился в СИЗО с 18 апреля 2018 года. По данным следствия, Мазурок выдавал разрешения на строительство ЖК на территории памятников археологии федерального значения - городище ТЭЦ, селище Пашковское-2, могильник городища на Дубинке. Ущерб составил 8 млн рублей.

Правоохранители конфисковали всю документацию, которая касалась незаконной выдачи разрешений на строительство.

Для объективности расследования дело Мазурка поручили силовикам из соседней с нами Ростовской области.

После громкого ареста чиновника такого масштаба в СМИ начали вспоминать, что еще в январе 2017 года со своим вступлением в должность мэр Евгений Первышов заявлял о том, что в его команде Мазурка заменит новый человек. И даже называл критерии, которым будущий архитектор Краснодара должен соответствовать.

- Чтобы человек был профессионал, входил в Российский союз архитекторов - пожелания, которые я высказал. Но тем не менее, чтобы он никаким образом не был связан именно с бизнесом, бизнес-сообществом Краснодара либо Краснодарского края, - говорил Евгений Первышов.

Однако увольнения главного архитектора не произошло.

В мэрии поясняют, что кардинальных шагов тогда не сделали лишь потому, что плохой управленец Мазурок был хорошим архитектором с профильным образованием. Словом, оказался незаменимым.

- Ему просто заменили функционал, - сообщили «Комсомольской правде»- Кубань» в городской администрации. - Когда с него сняли руководство департаментом и перевели на работу в больше степени архитектурную, там он стал работать эффективнее.