«Ни в больницах, ни в моргах»: делом 32-летней женщины, пропавшей после поездки на Blablacar из Петербурга в Туапсе, занялся следком

К поискам 32-летней Ксении Литвиновой, возвращавшейся в Новый год из Петербурга в Туапсе, подключились ростовские следователи и волонтеры "Лиза Алерт". Однако прежде, чем пришла солидная подмога, поисковики из отряда "Дон" прошерстили весь Каменск-Шахтинский. Именно на остановку в этом ростовском городе указал водитель попутки Blablacar, на которой ехала Ксения.

- Опрашивать водителя не входит в нашу компетенцию, - рассказал руководитель поисковой группы Николай Чепурнов. - Женщина ехала с попутчиками до Краснодара. Но почему-то внезапно вышла в Ростовской области. Он назвал нам остановку, на которой ее высадил.

Ростовским следователям поисковики "Дона" передали все, что удалось сделать за то время, пока в правоохранительном ведомстве определялись, кто займется делом Ксении Литвиновой территориально. Официально молодая женщина является жительницей амурского городка Белогорск, но ехала из Питера в Туапсе.

- Буквально сегодня мы поехали все-таки в Каменск-Шахтинский, так и не дождавшись билинга ее телефона от правоохранителей, - продолжает Николай Чепурнов. - Опросили там весь персонал кафе, заправок, вокзалов. Даже с местными нищими поговорили. Ксению видели только на ориентировках.

В местную больницу женщина со схожими приметами не поступала. Нет в здешнем морге и неизвестных трупов женского пола.

- Из чего делаем вывод, что в Каменск-Шахтинском Ксении нет, - говорит поисковик.

Она, по его мнению, вполне могла пересесть в другую машину до Краснодара. Сейчас эта информация должна помочь следователям раскрыть тайну исчезновения Ксении Литвиновой.

ОРИЕНТИРОВКА:

Литвиновой Ксении Сергеевне 32 года. Рост 150 сантиметров, глаза карие, волосы черные до плеч, на лбу небольшой шрам, на подбородке родинка.

Была одета в: серую куртку, черные брюки, светлые кроссовки.

Если вы располагаете данными о местонахождении Ксении Литвиновой, обращайтесь в Южное следственное управление на транспорте СК России: 8 (938) 169 34 27.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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