2020-02-10T18:17:19+03:00
Происшествия

«Ни в больницах, ни в моргах»: делом 32-летней женщины, пропавшей после поездки на Blablacar из Петербурга в Туапсе, занялся следком

Предположительно, водитель попутки высадил ее после конфликта в пути
Ева МУР@kp_kuban
Поделиться:
Ксения ЛитвиноваКсения ЛитвиноваФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

К поискам 32-летней Ксении Литвиновой, возвращавшейся в Новый год из Петербурга в Туапсе, подключились ростовские следователи и волонтеры "Лиза Алерт". Однако прежде, чем пришла солидная подмога, поисковики из отряда "Дон" прошерстили весь Каменск-Шахтинский. Именно на остановку в этом ростовском городе указал водитель попутки Blablacar, на которой ехала Ксения.

- Опрашивать водителя не входит в нашу компетенцию, - рассказал руководитель поисковой группы Николай Чепурнов. - Женщина ехала с попутчиками до Краснодара. Но почему-то внезапно вышла в Ростовской области. Он назвал нам остановку, на которой ее высадил.

Ростовским следователям поисковики "Дона" передали все, что удалось сделать за то время, пока в правоохранительном ведомстве определялись, кто займется делом Ксении Литвиновой территориально. Официально молодая женщина является жительницей амурского городка Белогорск, но ехала из Питера в Туапсе.

- Буквально сегодня мы поехали все-таки в Каменск-Шахтинский, так и не дождавшись билинга ее телефона от правоохранителей, - продолжает Николай Чепурнов. - Опросили там весь персонал кафе, заправок, вокзалов. Даже с местными нищими поговорили. Ксению видели только на ориентировках.

В местную больницу женщина со схожими приметами не поступала. Нет в здешнем морге и неизвестных трупов женского пола.

- Из чего делаем вывод, что в Каменск-Шахтинском Ксении нет, - говорит поисковик.

Она, по его мнению, вполне могла пересесть в другую машину до Краснодара. Сейчас эта информация должна помочь следователям раскрыть тайну исчезновения Ксении Литвиновой.

ОРИЕНТИРОВКА:

Литвиновой Ксении Сергеевне 32 года. Рост 150 сантиметров, глаза карие, волосы черные до плеч, на лбу небольшой шрам, на подбородке родинка.

Была одета в: серую куртку, черные брюки, светлые кроссовки.

Если вы располагаете данными о местонахождении Ксении Литвиновой, обращайтесь в Южное следственное управление на транспорте СК России: 8 (938) 169 34 27.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

32-летняя женщина, пропавшая после поездки на Blablacar из Петербурга в Туапсе, намеренно путала следы

Хозяйке комнаты Ксения Литвинова сказала, что возвращается в Белогорск к сыну, а подруге — что в Краснодар (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«При отключении аппарат ИВЛ громко орет». Что говорят на работе у медбрата из Перми, которого подозревают в «убийстве 10 ветеранов»
Коллеги объясняют, что на круглосуточном посту всегда находятся три человека, поэтому совершать убийства пациентов он просто физически не мог
Новости 24
При взрыве газа на Кубани пострадали двое взрослых и ребенок
К строительству Восточного проезда к Краснодару приступят в следующем году
В поселке Краснодарском дома после пожара в котельной подключили к дизель-генератору
На Кубани пройдет командно-штабная тренировка пожарных и спасателей
Лучшие призывники Кубани смогут выбрать место службы
В Краснодарском крае с 1 июля введут раздельный сбор пластика
Краснодарский край занял третью строчку в стране по вводу жилья в 2019 году
В Белореченске из-за перекала печи загорелась крыша частного дома
Кубанские легкоатлеты заняли второе место на первенстве России
В Краснодаре снесли пять торговых ларьков
На Кубани подписной тираж на периодику превысил миллион экземпляров
Мошенник из Краснодарского края под предлогом выплат от финансовой пирамиды МММ обманул пенсионерку почти на 1,5 миллиона рублей
На Кубани шестилетняя девочка выпила жидкость для унитаза
В Краснодаре на закупку пяти трамваев выделят 172 миллиона рублей
Заболеваемость ОРВИ и гриппом на Кубани в 4 раза ниже эпидпорога
Этому городу нужна зелень: в Краснодаре вместо 12 тысяч срубленных деревьев посадят 20 тысяч новых
Началась зимняя школа банка ВТБ и НИУ ВШЭ по финансам и кредиту
На Кубани откроют 8 центров амбулаторной онкопомощи в 2020 году
Минздрав Кубани: в регионе нет заболевших коронавирусной инфекцией
«Ростелеком» будет развивать детский технопарк «Кванториум» в Адыгее
1,5 года колонии и 50 тысяч ущерба: приговор дебоширу, избившему фельдшера в Новороссийске, оставили в силе
Мэрия Краснодара: оставшиеся без тепла дома после пожара в поселке Краснодарском подключат к генератору
В Сочи из-за морозов "укутали" экзотические растения
В Краснодаре руководителя одного из офисов «Россельхозбанка» подозревают в разглашении тайны о клиентах
В Краснодаре из-за пожара в котельной без света остались 500 человек
В Краснодаре на улице Красной сменят иллюминацию
Рухнула в обрыв: в Сочи спасли женщину, зажатую в салоне машины
В Сочи накануне Дня защитника Отечества Оксана Федорова споет с оркестром