«Какое счастье для русского и украинца!»: «Комсомолка» соединила двух бывших однополчан

«КП»-Кубань» рассказывала о 62-летнем Борисе Владимировиче из села Ржавницы, что в Черновицкой области Украине. В 70-е годы он проходил военную службу в Германии, где и познакомился с сослуживцем из Краснодарского края Анатолием Чистяковым. Ближе к дембелю товарищи договорились – отдохнуть после армии, набрать новостей, чтоб было чем поделиться друг с другом. Но потом так и не встретились, не списались. Контакты потерялись, интернетом кубанец Чистяков не пользуется, и потому поиски затянулись на долгие годы. На днях Борис Владимирович обратился в редакцию «КП»-Кубань» с просьбой помочь в поисках старинного друга. И тот откликнулся буквально через пару часов после публикации!

Борис Садовой живет на Украине, не видел своего товарища-сослуживца Анатолия Чистякова 42 года.

- Мы не виделись с Толей после дембеля ни разу, а прошло уже 42 года, - поделился с «КП»-Кубань» Борис Садовой. – Я не могу передать, насколько счастлив был, когда услышал его голос по телефону. Какое дело вы сделали для русского и украинца, хотя нация никакой разницы не имеет, мы были братьями и остались ими на всю жизнь! Я очень рад и надеюсь, что буду с ним на связи до конца своих дней. Возможности поехать к нему уже нет, здоровье не позволяет. Но я уверен, все только началось! Кстати, в советское время всегда выписывал «Комсомолку», с удовольствием читал.

Сам же Анатолий Михайлович Чистяков в разговоре с «КП» признался, что и подумать не мог, что оказался в эпицентре международного братского розыска.

- Я рад, что Боря про меня не забыл. Время-то сколько прошло! 42 года! Первый вопрос был – как дела? Наше время пенсионерское, скрипим потихоньку уже. Хотя я не исключаю, что и встретиться получиться.

Как оказалось, после дембеля Анатолий Михайлович вернулся не в родительский дом в Краснодаре, куда долгие годы писал Борис, а в станицу Динскую. А узнал о том, что Садовой его ищет, от жены. Ее знакомая увидела нашу заметку в интернете и рассказала об этом.

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