2020-02-12T11:58:05+03:00
Общество

Сильный ветер и дождь: 12 февраля лучше не выходить на улицы

Порывы ветра будут достигать 28 м/с
Виталий КАРНАУХ
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Порывы ветра могут достигать 28 м/с.Видео: Кристина Фоттелер

Утро в Краснодаре было неспокойным. Фото: Кристина Фоттелер

Утро в Краснодаре было неспокойным. Фото: Кристина Фоттелер

По сообщению регионального МЧС, в Краснодарском крае 12 февраля возможны ЧС из-за непогоды. В некоторых местах южного региона скорость ветра будет достигать 20-25 м/с, с дальнейшим усилением до 28 м/с.

Уже утром 12 февраля жители Кубани оценили силу надвигающегося циклона. К примеру, в Краснодаре вместе с ветром шел дождь, однако жители не могли спрятаться от непогоды под зонтом из-за сильных порывов.

В Витязево ветер нагнал морскую воду на пляж.Видео: Анапское Черноморье

На Черноморском побережье 11 и 12 февраля также неспокойно.

В Анапе вместе с ветром выпал снег, град и дождь.Видео: Ариадна Игнаткина

В связи с экстренным предупреждением по непогоде МЧС рекомендует не выходить из зданий, находиться в помещениях. Не оставлять детей без присмотра.

Порывы ветра могут достигать 28 м/с.Видео: Кристина Фоттелер

Сильный южный ветер в Абрау буквально срывает с ног. Фото: Максим Бессалый.

Сильный южный ветер в Абрау буквально срывает с ног. Фото: Максим Бессалый.

Если сильный ветер застал в открытом пространстве, необходимо найти укромное место – это может быть подвал, подземный переход и т.д. Стоит отбросить идею спрятаться около стен домов, с крыш может упасть шифер. Опасайтесь рекламных щитов, остановок, деревьев и недостроенных зданий.

Экстренное предупреждение действует до конца суток. Фото: Максим Бессалый.

Экстренное предупреждение действует до конца суток. Фото: Максим Бессалый.

Если стихия застала вас в дороге, необходимо выйти из автомобиля и укрыться в дорожном кювете, овраге, яме или ближайшем логу и плотно прижаться к земле.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:

- «01» - единый телефон спасения;

- «010» - с мобильных телефонов;

8 (861) 268-64-40 - телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Напомним, ранее МЧС Кубани предупреждало, что 11-12 февраля возможны ЧС из-за сильного ветра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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