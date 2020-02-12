Двое погибли, четверо пострадали: офицера, устроившего смертельное ДТП в Северском районе, приговорили к 5 годам колонии

Трагедия произошла еще в 2 августа 2019 года. В 03:00 45-летний офицер Анвар К. возвращался из отпуска в Крыму. Майор ехал в Моздок, где проходил службу. На трассе А-146 «Краснодар-Верхнебаканский» в Северском районе военный за рулем Chevrolet Klan врезался в другие машины. Правоохранители установили, что он вылетел на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с «десяткой» и Renault Logan.

Фото: пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

- В результате аварии от полученных травм скончались 56-летний водитель и 44-летняя пассажирка ВАЗа, 9-летнего ребенка госпитализировали, - рассказывали тогда «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю. - Также с места аварии в больницу доставили водителя и два пассажира Chevrolet, среди которых был 9-летний ребенок. Также в больницу доставили семилетнего ребенка из отечественной машины.

Фото: пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В Renault, к счастью, никто не пострадал.

После аварии эксперты проверяли дорогу, после чего заключили - проезжая часть была сухой, повреждений нет. Да и видимость здесь хорошая - это прямой участок трассы.

На офицера возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц». На время расследования его под стражу не заключали - он был под подпиской о невыезде.

В суде, как удалось узнать «КП» - Кубань», военный свою вину отрицал. По его словам, в ту ночь его ослепили фары машины, однако на встречку он не выезжал.

Фото: пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

- Потерпевшей стороне извинений не принес, какой-либо помощи не оказал, - сказали в суде.

В итоге Фемида признала военного виновным. С учетом того, что у мужчины на иждивении двое детей, а сам он - ветеран боевых действий, приговор немного смягчили.

- Краснодарским гарнизонным военным судом военного приговорили к 5 годам в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 3 года, - уточнили «Комсомольской правде» - Кубань» в Военном следственном управлении СК России по Южному военному округу.

Кроме того, в качестве компенсации морального вреда осужденный должен выплатить 2,8 миллиона рублей. Приговор в законную силу пока не вступил, а значит контрактник может его обжаловать.