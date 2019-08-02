На Кубани в ДТП с тремя машинами два человека погибли и четверо пострадали

СЕГОДНЯ 07:28 2019-08-02T07:48:52+03:00

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Сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Северском районе на трассе А-146 поступило на пульт дежурного в пятницу, 2 августа, около 03:00. На место незамедлительно выехали правоохранители и сотрудники экстренных служб.

Фото: ГУ МВД по краю

- По предварительным данным, водитель, который находился за рулем автомобиля марки Chevrolet Lacetti, выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с ВАЗ 2110 и Renault Logan, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В результате аварии, на месте происшествия от полученных травм скончались водитель и пассажир ВАЗа, в машине был ребенок 2012 года рождения, его доставили в больницу. В Chevrolet травмы различной степени тяжести получили водитель и пассажир, а также несовершеннолетний 2010 года рождения. Их также доставили в медицинское учреждение. В Renault все целы.

Фото: ГУ МВД по краю

В полиции по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, на Кубани в аварии с микроавтобусом погиб 10-летний ребенок. На водителя транспорта завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU