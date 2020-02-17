2020-02-17T12:41:14+03:00
Здоровье

Умер через час после госпитализации: на Кубани скончался 7-летний мальчик с ОРВИ

Причиной смерти стала реакция на... аспирин [фото]
Мирослава ЧЕРНАЯ
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В больницу мальчика привезли в состоянии клинической смерти.В больницу мальчика привезли в состоянии клинической смерти.
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Жительница станицы Ленинградской Краснодарского края до сих пор не может прийти в себя после трагедии, которая случилась в ее семье. Сердце 33-летней Марины К. (имя изменено – Авт.) сжимается от боли каждый раз, когда проезжает мимо районной больницы – именно здесь скончался ее 7-летний сынок Даниил.

Осенью прошлого года для мальчика впервые прозвучал школьный звонок. Ребенок быстро втянулся в учебный процесс, нашел себе друзей.

- Воспитывала его только мама. Постоянно возила на экскурсии, на море - поверьте, она делала все, что бы сынишка жил и радовался, - говорят знакомые семьи.

Осенью прошлого года для мальчика впервые прозвучал школьный звонок.

Осенью прошлого года для мальчика впервые прозвучал школьный звонок.

В начале февраля Даниил подцепил вирус. У мальчика появилась слабость, поднялась температура, начался насморк. Марина тут же отвела сына к врачу, где ему назначили лечение. Болел мальчик, правда, дома, но к семье постоянно выезжал педиатр, который наблюдал за состоянием ребенка.

Через неделю ночью у Дани резко ухудшилось самочувствие, у него начались судорожные приступы. Мать мальчика вызвала скорую. Ребенка в состоянии уже клинической смерти доставили в местную ЦРБ и положили в реанимацию. Но спасти мальчика медики не успели - через полтора часа после госпитализации он скончался.

Знакомые семьи уверены - мама ребенка не занималась самолечением.

Знакомые семьи уверены - мама ребенка не занималась самолечением.

- Предварительный диагноз был следующим: кровоизлияние в надпочечники в результате длительного заболевания ОРВИ. Чтобы сделать окончательные выводы, требовались вирусологические, микробиологические и гистологические исследования, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» источник в больнице. - В итоге подтверждения тому, что причиной смерти стала именно вирусная инфекция, нет. У мальчика был синдром Рея (Рейе). Это довольно редкое, но опасное состояние, возникающее в результате отека печени и мозга. В нашей больнице мы впервые столкнулись с этим заболеванием. Возникает оно на фоне различных вирусных инфекций при лечении препаратами, содержащими ацетилсалициловую кислоту (аспирин). Именно на это лекарство у ребенка оказалась реакция. У него произошло желудочное кровотечение и кровоизлияние в надпочечники.

Новость о смерти Данила для учителей в школе стала настоящим шоком.

- Сразу после случившегося мы оказали всю посильную помощь семье. Собрали средства для организации похорон. В этом участвовали и дети, и их родители — никто не остался в стороне, - рассказала «КП» - Кубань» директор школы Наталья Баева.

Не могут поверить и соседи, которые стараются поддерживать убитую горем Марину.

- Она никогда бы не стала заниматься самолечением ребенка, своего сынишку она любила и я уверена, что все делалось по рекомендации педиатра. Но до сих пор не укладывается в голове, как такое могло произойти, - добавляет «КП» - Кубань» знакомая семьи Ольга. - Очень тяжело переживать потерю единственного сына...

«Комсомолка» выражает соболезнования родным и близким семьи.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

В Новороссийске после ОРВИ умер 4-летний мальчик

Трагедия потрясла жителей Новороссийска, которые после новости, что погиб ребенок, побаиваются отводить своих малышей в детсады. Мальчик умер в ночь на 20 апреля, похороны прошли 22-го. Пока родители отходят от шока, народ недоумевает, как обычная ОРВИ могла перерасти в коронавирус (читайте далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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