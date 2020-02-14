Кубанский Следком займётся изучением документов о фактах геноцида

Расширенная коллегия с представителями всех силовых структур и сотрудников межрайонных отделов Следственного Комитета прошла в Краснодаре. По словам главы кубанского Следкома генерал-лейтенанта юстиции Вадима Бугаенко, процент эффективности работы аппарата за 2019-й по сравнению с предыдущими годами значительно повысился.

- В минувшем году основные усилия были сосредоточены на расследовании преступлений против личности, в том числе, совершенных в прошлые годы. Также занимались делами несовершеннолетних, преступлениями коррупционного характера, экстремистской и террористической направленности, - заявил Вадим Бугаенко.

Вадим Бугаенко. Фото: пресс-служба СУ СК РФ.

Стоит отметить, что в прошлом году с 14-ти до 10-ти снизилось количество отмененных постановлений о возбуждении уголовных дел. На 58 решений о приостановлении предварительного следствия стало меньше (с 317 уменьшилось до 259). С 17 до 6 снизилось количество реабилитированных на стадии следствия лиц. На 9 человек стало меньше оправданных судом (в 2019-м подобное решение было вынесено единожды). 1 млрд и 85 млн – возвращения такой суммы добились следователи в бюджет региона, расследуя экономические преступления.

- В прошедшем году следственное управление активно сотрудничало с государственными органами. Так, результатом совместной профилактической работы снизилось количество убийств с 247 до 215, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего, со 138 до 121. Возросло количество раскрытий преступлений прошлых лет со 169 до 182. Следователям удалось раскрыть громкое убийство в 2014 году Борисенко и Краснощекова в Усть-Лабинском районе; посягательство на жизнь сотрудника полиции, совершенное в Туапсе в 2015 году. Также удалось расследовать уголовное дело по убийству жителя Армавира Параняна в 2001-м, - заключил глава кубанского Следкома Бугаенко.

481 уголовное дело было возбуждено по следам коррупционных преступлений.Фото: Виталий КАРНАУХ

К слову, эти уголовные дела раскрыть было не так-то просто. Например, в деле Параняна фигурировал сожитель убийцы, который долгое время вводил следователей в заблуждение. А убийством жителя Краснодара Акимова занимались 13 лет. С ним из личной неприязни расправилась знакомая, воткнув в шею железную отвертку.

481 уголовное дело было возбуждено по следам коррупционных преступлений. Более 35 тысяч граждан и организаций обратились к следователям за помощью. Правда, половина обращений была не в зоне компетенции Следственного комитета.

Присутствовавший на коллегии председатель ЗСК Юрий Бурлачко высоко оценил деятельность СК в минувшем году.

- Это одно из ключевых звеньев правоохранительной системы Кубани, оно надежно стоит на страже закона. Возросла раскрываемость преступлений, уделяется большое внимание делам несовершеннолетних. В прошлом году Краснодарский край, не дожидаясь федеральных законов, предпринял экстренные меры по профилактике употребления никотин содержащей продукции, так называемых снюсов. Мы приняли закон о запрете на продажу этих веществ детям. И совместно с правоохранителями удалось купировать эту никотиновую вспышку, - заявил кубанский спикер.

Более 35 тысяч граждан и организаций обратились к следователям за помощью. Фото: пресс-служба СУ СК РФ.

Заместитель губернатора региона Андрей Алексеенко также выразил слова благодарности Следственному комитету за помощь в решении особо важных вопросов.

- От работы следователей зависят судьбы людей. В прошлом году в бюджет края вернулся почти миллиард рублей благодаря оперативным действиям правоохранителей. По сравнению с позапрошлым годом, это почти в два раза больше. Но в то же время необходимо защищать и тех, кто работает честно и по закону. Случаи необоснованного давления на бизнес, к сожалению, в Краснодарском крае есть. Краевой СК помог навести порядок в строительной сфере – регион выстроил эффективный механизм защиты прав обманутых дольщиков. В ушедшем году были восстановлены права 6 тысяч человек, достроено 113 домов, - отметил вице-губернатор.

Возросло количество раскрытий преступлений прошлых лет со 169 до 182.Фото: Виталий КАРНАУХ

В заключение встречи руководитель регионального аппарата Следственного комитета Вадим Бугаенко сказал, что в нынешнем году одним из приоритетных направлений деятельности ведомства станет увековечивание памяти о героях Великой Отечественной войны. По словам Бугаенко, Следственное управление изучит документы о фактах геноцида мирного населения, выявит малоизвестные подвиги детей-героев при обороне Кубани.