Без инвестора: Дом купца Лихацкого в центре Краснодара восстановят за бюджетные деньги

Судьба Дома купца Марка Лихацкого волнует многих краснодарцев уже давно. Фасад памятника архитектуры начала 20 века сегодня скрыт за огромным зданием не так давно открывшегося роскошного отеля Mariott. В это же время исторический дом, принадлежащий муниципалитету, находится в плачевном состоянии и нуждается в реставрации.

Летом 2018-го года городские власти рассчитывали на то, что за работу возьмется группа компаний «Европея», строившая отель в этом квартале улицы Красной.

- Достигнута договоренность с компанией-инвестором, которая завершает возведение здания отеля «Марриотт», о передаче дома в аренду на условиях проведения полного объема реставрационных работ, с четкими обязательствами по срокам исполнения, — отмечал тогда глава Краснодара Евгений Первышов.

Инвестор даже рассказывал о планах создать в историческом здании ресторан в казачьем стиле.

ВЕКТОР СМЕНИЛ НАПРАВЛЕНИЕ

Спустя полтора года ситуация круто изменилась. Дом купца Лихацкого отреставрируют, но за бюджетные деньги и создадут в нем музей.

- Компании, которые брались за проект, предполагали в дальнейшем коммерческое использование здания. Нам это не подходит, оно должно остаться общедоступным для горожан, - заявил мэр.

Более того, глава города рассказал о желании создать «уголок истории Екатеринодара», который после реставрации займет часть квартала в районе улиц Красноармейской и Длинной. А в доме купца Лихацкого может появиться музей.

Дом купца Лихацкого в Краснодаре Фото: krd.ru

- Уверен, идея достаточно хорошая, нужно ее детально проработать вместе с экспертами, Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края, с жителями Краснодара, - отметил Евгений Первышов.

Вопрос о выделении средств на подготовку проекта восстановления здания обсудят уже на ближайшем заседании городской думы, а первое организационное совещание по проекту состоится уже в четверг, 20 февраля.

ОТКУДА ДЕНЬГИ?

Реставрация памятников архитектуры требует серьезных вложений. Например, в восстановление кинотеатра «Аврора» Сергей Галицкий намерен вложить порядка 2,8 млрд рублей. Стоимость восстановления дома купца Лихацкого пока неизвестно, но в администрации уверены, что необходимые резервы найдутся.

- После получения проекта выполнять работы будем за бюджетные деньги. Это сложные финансовые нагрузки, но по первому и второму месяцу работы наш финансовый департамент сообщает, что есть внутренние резервы, которые позволят нам за сэкономленные бюджетные деньги выполнить реставрацию, - сказал Евгений Первышов.

Средства планируют сэкономить на обслуживании муниципального долга.

- Продолжится политика перекредитования коммерческих кредитов, мы уже обратились с заявкой в управление Федерального казначейства с просьбой перекредитовать 1,102 млрд под 0,1% годовых. Экономия по обслуживанию муниципального долга будет изыскана, поручение будет выполнено, - отметил директор департамента финансов Александр Чулков.

СПРАВКА «КП»

Объект культурного наследия «Дом купца М.М.Лихацкого, 1909-1910 годы» расположен по ул. Красной, 118/1. Площадь здания - 475,9 кв. м.

Состояние объекта признано неудовлетворительным в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и архитектуры) народов Российской Федерации».

В этом же квартале по улице Длинной находится здание бань купца Лихацкого, построенное в 1893 году. Оно стало первым в Екатеринодаре, где применили электрическое освещение. С 2007 года оно не используется в качестве бань. Реконструкцию памятника проводили структуры ГК «Европея», сейчас там расположены офисы банка и других компаний.