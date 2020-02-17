2020-02-17T12:50:44+03:00
Общество

Без инвестора: Дом купца Лихацкого в центре Краснодара восстановят за бюджетные деньги

Памятник архитектуры станет не рестораном, а музеем
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Дом купца Лихацкого в Краснодаре Фото: krd.ruДом купца Лихацкого в Краснодаре Фото: krd.ru
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Судьба Дома купца Марка Лихацкого волнует многих краснодарцев уже давно. Фасад памятника архитектуры начала 20 века сегодня скрыт за огромным зданием не так давно открывшегося роскошного отеля Mariott. В это же время исторический дом, принадлежащий муниципалитету, находится в плачевном состоянии и нуждается в реставрации.

Летом 2018-го года городские власти рассчитывали на то, что за работу возьмется группа компаний «Европея», строившая отель в этом квартале улицы Красной.

- Достигнута договоренность с компанией-инвестором, которая завершает возведение здания отеля «Марриотт», о передаче дома в аренду на условиях проведения полного объема реставрационных работ, с четкими обязательствами по срокам исполнения, — отмечал тогда глава Краснодара Евгений Первышов.

Инвестор даже рассказывал о планах создать в историческом здании ресторан в казачьем стиле.

ВЕКТОР СМЕНИЛ НАПРАВЛЕНИЕ

Спустя полтора года ситуация круто изменилась. Дом купца Лихацкого отреставрируют, но за бюджетные деньги и создадут в нем музей.

- Компании, которые брались за проект, предполагали в дальнейшем коммерческое использование здания. Нам это не подходит, оно должно остаться общедоступным для горожан, - заявил мэр.

Более того, глава города рассказал о желании создать «уголок истории Екатеринодара», который после реставрации займет часть квартала в районе улиц Красноармейской и Длинной. А в доме купца Лихацкого может появиться музей.

Дом купца Лихацкого в Краснодаре Фото: krd.ru

Дом купца Лихацкого в Краснодаре Фото: krd.ru

- Уверен, идея достаточно хорошая, нужно ее детально проработать вместе с экспертами, Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края, с жителями Краснодара, - отметил Евгений Первышов.

Вопрос о выделении средств на подготовку проекта восстановления здания обсудят уже на ближайшем заседании городской думы, а первое организационное совещание по проекту состоится уже в четверг, 20 февраля.

ОТКУДА ДЕНЬГИ?

Реставрация памятников архитектуры требует серьезных вложений. Например, в восстановление кинотеатра «Аврора» Сергей Галицкий намерен вложить порядка 2,8 млрд рублей. Стоимость восстановления дома купца Лихацкого пока неизвестно, но в администрации уверены, что необходимые резервы найдутся.

- После получения проекта выполнять работы будем за бюджетные деньги. Это сложные финансовые нагрузки, но по первому и второму месяцу работы наш финансовый департамент сообщает, что есть внутренние резервы, которые позволят нам за сэкономленные бюджетные деньги выполнить реставрацию, - сказал Евгений Первышов.

Средства планируют сэкономить на обслуживании муниципального долга.

- Продолжится политика перекредитования коммерческих кредитов, мы уже обратились с заявкой в управление Федерального казначейства с просьбой перекредитовать 1,102 млрд под 0,1% годовых. Экономия по обслуживанию муниципального долга будет изыскана, поручение будет выполнено, - отметил директор департамента финансов Александр Чулков.

СПРАВКА «КП»

Объект культурного наследия «Дом купца М.М.Лихацкого, 1909-1910 годы» расположен по ул. Красной, 118/1. Площадь здания - 475,9 кв. м.

Состояние объекта признано неудовлетворительным в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и архитектуры) народов Российской Федерации».

В этом же квартале по улице Длинной находится здание бань купца Лихацкого, построенное в 1893 году. Оно стало первым в Екатеринодаре, где применили электрическое освещение. С 2007 года оно не используется в качестве бань. Реконструкцию памятника проводили структуры ГК «Европея», сейчас там расположены офисы банка и других компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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