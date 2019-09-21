2019-09-21T10:45:58+03:00
Общество

В Краснодаре планируют открыть ресторан в доме купца Лихацкого

Переговоры на эту тему уже ведутся
Ева МУР@kp_kuban
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Дом купца Лихацкого. Фото: myekaterinodar.ruДом купца Лихацкого. Фото: myekaterinodar.ru
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В Краснодаре собираются открыть ресторан в доме купца Лихацкого. В данный момент инвестор находится в стадии переговоров с властями города, которым принадлежит заброшенный объект.

Предполагается, если все стороны устроит это решение, то в здании, представляющем культурную ценность, появится новый казачий ресторан.

Инвестор обещает отнестись к объекту с должной бережностью, как уже сделал это в другом своем проекте, реконструировав бани Лихацкого. Они находятся недалеко от дома. В них, как известно, сохранили чугунные лестницы и даже плитку. Не подвергся изменениям и фасад.

Дом купца Марка Лихацкого находится на улице Красной, 120 а. Здание было построено в 1900-1910 годах.

Напомним, сегодня Краснодар отмечает свое 226-летие. В городе запланированы масштабные торжества и приезд известных гостей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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