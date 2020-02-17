2020-02-17T16:51:27+03:00
Спорт

Кокорин дебютирует в составе «Сочи». Прямая трансляция контрольного матча Сочи – Динамо (Москва)

Футбол, матч Сочи – Динамо Москва 17 февраля 2020. Прямая онлайн-трансляция начнется в 17:00
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Александр Кокорин и тренер ФК "Сочи" Владимир Федотов Фото: ФК "Сочи"Александр Кокорин и тренер ФК "Сочи" Владимир Федотов Фото: ФК "Сочи"
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ФК «Сочи» сыграет с московским «Динамо» на тренировочном сборе в Турции. За полчаса до стартового свистка официально подтвердилась информация об аренде Александра Кокорина сочинским клубом.

- Нападающий будет выступать за сочинцев на правах аренды до конца сезона, и он уже прибыл в расположение команды, - сообщают в ФК «Сочи».

Ожидается, что матч против «Динамо» станет для него первым в составе «Сочи». Нападающий может выйти на поле уже во втором тайме.

Сочи – Динамо статистика личных встреч

Команды уже один раз встречались в рамках российской премьер-лиги. «Сочи» на выезде одержал победу со счетом 3:2. А в минувшем ноябре соперники сыграли товарищеский матч на стадионе «Фишт», итог - 1:1.

Время начала матча Сочи - Динамо 17 февраля 2020

Матч Сочи - Динамо 17 февраля 2020 года начнется в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть матч Сочи - Динамо 17 февраля 2020

Прямую видеотрансляцию матча Сочи - Динамо можно посмотреть 17 февраля, она начнется в 17:00 по московскому времени на YouTube

Трансляция матча Сочи - Динамо 17 февраля 2020

Трансляция матча Сочи – Динамо 17 февраля 2020 состоится в прямом эфире на сайте ФК «Сочи», а также на kp.ru

Сочи - Динамо . Товарищеский матч. 17.02.2020.Прямая трансляция матча Сочи - Динамо Москва. Александр Кокорин дебютирует в составе Сочи

ИСТОЧНИК KP.RU

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