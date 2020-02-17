Кокорин дебютирует в составе «Сочи». Прямая трансляция контрольного матча Сочи – Динамо (Москва)
ФК «Сочи» сыграет с московским «Динамо» на тренировочном сборе в Турции. За полчаса до стартового свистка официально подтвердилась информация об аренде Александра Кокорина сочинским клубом.
- Нападающий будет выступать за сочинцев на правах аренды до конца сезона, и он уже прибыл в расположение команды, - сообщают в ФК «Сочи».
Ожидается, что матч против «Динамо» станет для него первым в составе «Сочи». Нападающий может выйти на поле уже во втором тайме.
Сочи – Динамо статистика личных встреч
Команды уже один раз встречались в рамках российской премьер-лиги. «Сочи» на выезде одержал победу со счетом 3:2. А в минувшем ноябре соперники сыграли товарищеский матч на стадионе «Фишт», итог - 1:1.
Время начала матча Сочи - Динамо 17 февраля 2020
Матч Сочи - Динамо 17 февраля 2020 года начнется в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть матч Сочи - Динамо 17 февраля 2020
Прямую видеотрансляцию матча Сочи - Динамо можно посмотреть 17 февраля, она начнется в 17:00 по московскому времени на YouTube
Трансляция матча Сочи - Динамо 17 февраля 2020
Трансляция матча Сочи – Динамо 17 февраля 2020 состоится в прямом эфире на сайте ФК «Сочи», а также на kp.ru
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ИСТОЧНИК KP.RU
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