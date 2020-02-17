Деньги вернут и выдадут путевку на двоих: закончились судебные тяжбы 86-летнего жителя Кубани с санаторием

Как сообщала «КП»-Кубань» ранее, 86-летний Николай Романович Кацко из Крымска увидел в газете объявление: санаторий «Лаба» предоставляет пенсионерам и ветеранам скидки на путевки. Пожилой мужчина давно мечтал о подобном отдыхе, а тут – такая возможность! Сам он – ветеран труда, малолетний узник концлагеря.

Виталий Кацко, внук пенсионера и, так уж вышло, его адвокат, созванивался с санаторием.

- Мне сказали, что если дедушка внесет аванс, то получит дополнительную скидку в размере 8%. В апреле 2018-го он оплатил часть суммы, перечислив по почте 11 600 рублей. А на сентябрь договорился заехать в санаторий.

Николай Романович у себя в Крымске прошел медосмотр, получил санаторно-курортную карту. Противопоказаний к поездке врачи не выявили.

Позже родственники решили оплатить оставшуюся часть суммы. Набрали менеджера, чтобы узнать, сколько нужно перечислить денег. А в ответ почему-то услышали отказ.

- «Он у вас слишком старый, - заявили на том конце провода. - Пусть умирает дома, а не у нас в санатории», - вспоминает тот разговор Виталий Кацко. - Мы позвонили главному врачу, директору самого санатория, пытались прояснить ситуацию. Но безрезультатно.

Семья подала иск в суд, расценив ситуацию как дискриминацию по возрастному признаку. Требование – взыскать со здравницы 140 тысяч рублей. Прибывшие на заседание представители здравницы заявили, что их не так поняли. Мол, отказали не из-за возраста, а из-за того, что у них нет врача, который должен наблюдать за пожилыми людьми. Но родственники показали суду письменную переписку со здравницей. В ней написано, что «отказано в связи с возрастом».

Этот документ и послужил основанием для вынесения решения – выплатить Николаю Кацко 110 433 рубля. Это деньги, уплаченные за бронирование путевки, а также неустойка, штраф за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке. 50 тысяч из этой суммы – моральный вред.

Во время заседания представители санатория заявляли, что обжаловать постановление не станут. Спустя время выяснилось, что «Лаба» свое слово не сдержала.

- Санаторий подал апелляцию, компенсацию снизили почти в 4 раза – до 30 тысяч. Потом Краснодарский краевой суд удовлетворил кассационную жалобу санатория и вовсе отменил апелляционное определение, направив дело на новое рассмотрение, - сообщил «КП»-Кубань» адвокат пенсионера Виталий Кацко.

17 февраля в Крымском районном суде прошло очередное заседание, на котором стороны пришли к примирению. Представители «Лабы» пообещали вернуть деньги за так и не использованную путевку, а также выдадут новую – на две персоны – самого 86-летнего Кацко и его сопровождающего.

В пресс-службе Краснодарского краевого суда информацию подтвердили.